كلية التجارة تحصد المركز الأول بالمهرجان الكشفى والإرشادى بجامعة سوهاج.. صور

شهدت جامعة سوهاج اليوم حفل ختام فعاليات المهرجان الكشفى والإرشادى السابع لجوالى وجوالات كليات الجامعة، والذى اقيم تحت شعار "نحو الجمهورية الجديدة"، ونظمته إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج

جاءت ختام الفاعليات بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع وعدد من عمداء الكليات، صبرى إبراهيم مدير عام رعاية الشباب المركزية، حمادة حبارير مدير إدارة الجوالة بالجامعة، ومديرى إدارات رعاية الشباب بالكليات ومندوبى الجمعيات البحرية، الجوية، الفتيان والمرشدات والطالب زياد ممدوح قائد المهرجان، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعى القديم.

وفى بداية كلمته أعرب الدكتور مصطفى عبدالخالق عن سعادته بالطلاب الذين ظهروا بشكل مشرف طوال فترة المهرجان، مما يعكس دورهم فى خدمة المجتمع وحل المشكلات، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع القائمين على تنظيم هذا المهرجان الناجح وما تضمنه من أنشطة وفعاليات ومجهودات استمرت على مدار ٥ أيام، مؤكدًا على اهتمام الجامعة بتشجيع ودعم إقامة مثل هذه المعسكرات والمهرجانات والأنشطة الطلابية المختلفة، والتى تؤثر بشكل مباشر فى بناء شخصيات الطلاب، وخلق كوادر شبابية مؤهلة للمشاركة فى البناء والتنمية المجتمعية المستدامة.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الناصر يس على أن المهرجان استطاع تحقيق الأهداف المرجوة منه والتى تتضمن دعم أواصر الصداقة بين شباب الجامعة، وتسليط الضوء على أهمية العمل الكشفى، و

تنمية روح التعاون للطلاب فيما بينهم، بالإضافة إلى صقل مهارات الاعتماد على النفس والقيادة والعمل بروح الفريق، مما يساعد على خلق جيل قادر على الاندماج مع الغير، واع لديه انتماء لوطنه.

وأشاد الدكتور خالد عمران خلال كلمته بالمهرجان وما تم تنفيذه من فعاليات وبالطلاب المشاركين، موضحًا أن هذه المهرجان كان بمثابة مجال خصب لغرس وإذكاء عدة قيم ومبادئ إيجابية فى نفوس الطلاب مثل قيم التطوع والخدمة العامة، وبث روح المنافسة الرياضية الشريفة، واكتساب العديد من المهارات والخبرات المميزة.

وأضاف صبرى إبراهيم أنه فى ختام المهرجان تم إعلان الكليات الفائزة، حيث حصدت جوالى وجوالات كلية التجارة المركز الأول والدرع العام، والمركز الثانى حصلت عليه كل من كلية التربية والصيدلة مناصفة، أما المركز الثالث فقد فازت به كلية التربية النوعية، لافتًا إلى أن المهرجان شارك به 17 كلية، وتضمنت فعالياته التنافس فى عدة مجاﻻت منها الكشفى واﻹرشادى، الرياضى، الفنى، بالإضافة إلى المجال الثقافى والدينى.

وأوضح حمادة حبارير أنه تم تكريم الطلاب المتميزين والإشراف المتميز بالمهرجان، كما تم تسليم شهادات تقدير لكل المشاركين، ودرع المهرجان للكليات الفائزة، مضيفًا أن لجنة التحكيم بالمهرجان ضمت كلًا القائد مصطفى أبو السعود من جامعة بنى سويف قائد لجنة التحكيم، والقائد محمد صادق مستشار لجنة التحكيم.