عمال النظافة ينتشرون فى شوارع وميادين بيلا لرفع مياه الأمطار

كفر الشيخ – محمد سليمان

وجه جمال ساطور رئيس مركز ومدينة بيلا ، اليوم الثلاثاء، نوابه ورؤساء الوحدات القروية بالتعامل الفوري لشفط وكسح مياه الأمطار بجميع مناطق تجمعات مياه الأمطار بشوارع المدينة والقرى، بمشاركة معدات مجلس المدينة والوحدات المحلية، حرصا على توفير بيئة آمنة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وانتشر نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية وعمال النظافة في شوارع المدينة وقرى مركز بيلا، مع الساعات الأولى من صباح اليوم، لشفط تراكمات المياه الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المدينة فجر اليوم الثلاثاء، حيث تستمر أعمال الشفط وكسح المياه، حتى يتم الانتهاء تماما من أعمال رفع تراكمات المياه.

وأكد رئيس مدينة بيلا مواصلة جهود فرق النظافة بمجلس المدينة ورؤساء الوحدات القروية بالتعامل مع تراكمات الأمطار بنطاق المدينة والمركز منذ الصباح، بجانب تواجد جميع العمال في الشوارع أثناء وبعد عملية تساقط الأمطار وذلك للمساعدة في مسح المياه من الشوارع، لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية، وذلك في إطار تكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات المياه.

ووجه رئيس المدينة، قسم النظافة والحملة الميكانيكية بمجلس المدينة ورؤساء القرى برفع درجة الاستعداد لكافة المعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بنطاق المدينة وقرى المركز، معلنا عن تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات المجلس لتعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، برغم عدم تعرض عدد من مدن وقرى المحافظة لهطول أمطار ،اليوم الأحد، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار المتبقية بجميع مدن وقرى المحافظة ، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.