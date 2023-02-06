الأربعاء.. فصل الكهرباء لمدة 3 ساعات عن عدة مناطق بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ اليوم الإثنين، عن فصل الكهرباء عن عدد المناطق الواقعة بنطاق مركز ومدينة بيلا بعد غدا الأربعاء، وذلك بسبب إجراء أعمال الصيانة على أن يجرى إعادة التيار عقب الانتهاء من تلك الأعمال.

وأوضح القطاع أن المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها هي "مستشفي بيلا المركزي، مستشفي حميات بيلا، منطقة مجلس مدينة بيلا، منطقة ميدان التحرير "البوسطة"، منطقة مصرف أبو دشيش، حي المستشفي، حي أبو دشيش، حي القشلان، حي العطافي، حي أبو غنام، حي الفالوجا، حي فرحات، حي المشرفي، حي الصنايع، شارع النيل، شارع الثورة، شارع العبور، شارع الأهرام، شارع الشونة القديمة، شارع مستشفى الحياة، التأمينات والمعاشات".

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مكتب البريد الضرائب العقارية والمركز الطبي الحضري ببيلا، منطقة الإدارة التعليمية بيلا، بنك مصر، منطقة محطة الصرف بمسجد التقوي، محطة مياه الجرايدة الرئيسية، الوحدة الصحية بعزبة يوسف، الوحدة المحلية بالناصرية، رفع المياه العشب، محطة رفع المياه بعزبة حلمي حسين، قرية كوم الحجنة وتوابعها، قرية حاذق وتوابعها، قرية دار السلام وتوابعها".

وحدد بيان قطاع الكهرباء، أن موعد فصل التيار الكهربائى عن المناطق المذكورة في تمام الساعة التاسعة صباح الأربعاء الموافق 8 فبراير 2023 حتى الساعة الثانية عشر ظهراً، حيث سيتم إجراء صيانة للمحولات الموجود بتلك المناطق.