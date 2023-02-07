طقس القليوبية.. أمطار خفيفة بالمحافظة وانخفاض بدرجات الحرارة

شهدت محافظة القليوبية أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مدن وقرى المحافظة، صاحبها طقس بارد، وسط إعلان عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، رفع درجة الطوارئ لمواجهة ورفع آثار الأمطار وتجمعات المياه فى مختلف المناطق، منعا لتعطيل حركة المرور.
وكشف بيان للمحافظة، أن القليوبية وفق هيئة الأرصاد تشهد طقسا مائلا للبرودة، إذ سجلت ضمت إقليم القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى 16 درجة مئوية، مع استمرار نشاط للرياح التى تتسبب فى زيادة الإحساس ببرودة الطقس.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء إلى الغد، مع انخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة خلال فترات الليل.
وأمر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات فى المحافظة على مدار 24 ساعة، لتلقى جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أى حالات طارئة لسرعة التعامل معها.
ووجه محافظ القليوبية، بعمل حصر للأماكن التى تتراكم بها مياه الأمطار، وجرى التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة، لمواجهة تراكم أى كميات مياه للأمطار والتدخل الفورى فى حالة حدوث أية مشكلة.
وحذرت المحافظة، قائدى السيارات والمواطنين بتوخى الحذر خلال موجات الطقس السيئ والأمطار، والإبلاغ الفورى عن أى مشكلات أو تجمعات لمياه الأمطار لسرعة التحرك ورفعها.
طقس القليوبية.. أمطار خفيفة بالمحافظة وانخفاض بدرجات الحرارةالثلاثاء، 07 فبراير 2023 11:55 ص
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شهدت محافظة القليوبية أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مدن وقرى المحافظة، صاحبها طقس بارد، وسط إعلان عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، رفع درجة الطوارئ لمواجهة ورفع آثار الأمطار وتجمعات المياه فى مختلف المناطق، منعا لتعطيل حركة المرور.
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