سيارات الضبطية القضائية لحماية المستهلك تجوب الأوكازيون الشتوى 2023

كتب مدحت وهبة

يكثف جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز الحملات الرقابية على الأسواق ،حيث تجوب سيارات الضبطية القضائية اليوم الاثنين الأسواق لمتابعة عروض الأوكازيون الشتوي 2023 والتأكد من جدية العروض والتصدي لأى مخالفات تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الرقابة، كما يمكن الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد ترتكب من جانب بعض التجار في حالة الإعلان عن تخفيضات وهمية ويتم التواصل على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك "19588" .

وتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الشتوي 2023 اعتبارا من اليوم الاثنين ويستمر لمدة شهر، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية ، ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوي 2023، فإن المحلات التي تشارك في الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الشتوي .