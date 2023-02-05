التموين: انطلاق الأوكازيون الشتوى غدا بمشاركة 300 محل حتى الآن

كتب ـ مدحت وهبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انطلاق الاوكازيون الشتوى 2023 اعتبارا من غد الإثنين، وأن المحال المشاركة في الأوكازيون ستفتح أبوابها أمام ‏المواطنين بالتخفيضات الموجودة وسط رقابة تموينية كبيرة ‏للتأكد من إعلان الأسعار على السلع قبل وبعد المشاركة في الأوكازيون،‎ ‎وللتأكد أيضا من جودة‎ ‎السلع‎ ‎المعروضة والتخفيضات الموجودة عليها.‏

وتلقى الدكتور علي‎ ‎المصيلحي وزير ‏التموين‎ ‎والتجارة الداخلية، تقريرا من الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات ‏التجارية، أن عدد المحال التي تقدمت للمشاركة في الاوكازيون منذ الإعلان ‏عنه وصل إلى 300 محل حتى الآن، ما بين محلات للملابس والمصنوعات ‏الجلدية والأدوات المنزلية أيضا، وأن ‏مديريات التموين تفتح أبوابها لاستقبال طلبات أصحاب المحال للمشاركة في ‏الأوكازيون بنطاق كل مديرية.

وأضاف التقرير، أنه من المتوقع وصول عدد المحال التي ستشارك في ‏الأوكازيون هذا العام الى 4000 محل تجاري متنوع كالعام السابق ووصول ‏نسب التخفيضات الى الخمسين في المائة كالعام السابق ايضا. ‏

وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية، ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوي 2023 فإن المحلات التي تشارك في الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الشتوي .

وأكد أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على ‏المعاملات التجارية، أنه تم التنبيه على أصحاب المحال المشاركة في ‏الأوكازيون بضرورة وضع سعرين على السلعة المباعة قبل وبعد المشاركة ‏في الأوكازيون، وأن

الدكتور علي ‏المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بتسيير حملات يومية على ‏المحال المشاركة في الأوكازيون للتأكد من التخفيضات وجوده المنتجات ‏المعروضة.‏