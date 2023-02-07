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سلمان رشدى فى أول تصريح صحفى بعد تعرضه للطعن بالرقبة: أنا محظوظ

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 12:02 م
سلمان رشدى فى أول تصريح صحفى بعد تعرضه للطعن بالرقبة: أنا محظوظ سلمان رشدي
كتبت: نهال أبو السعود

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قال الكاتب سلمان رشدي فى أول مقابلة له، بعد تعرضه للطعن على مسرح في ولاية نيويورك مع صحيفة نيويوركر، أنه ممتن للأشخاص الذين أظهروا الدعم له وعمال الطوارئ الذين استجابوا بعد الهجوم عليه.

قال رشدي: "انا محظوظ .. ما أريد حقًا أن أقوله هو أن شعوري الأساسي هو الامتنان"،  وتابع: "في مرحلة ما ، أود أن أعود إلى هناك وأقول شكراً".

تعرض رشدي للطعن في رقبته قبل أن يلقي محاضرة في مركز تعليمي في شرق نيويورك في أغسطس، وأصيب بجروح خطيرة وتعين وضعه على جهاز التنفس الصناعي، واتهم هادي مطر، وهو رجل من ولاية نيو جيرسي، بمحاولة قتل من الدرجة الثانية والاعتداء من الدرجة الثانية في هجوم أغسطس.

قال رشدي، الذي لا يزال يتعافى من إصاباته، في مقابلة مع The New Yorker أنه لا يزال بحاجة إلى "فحوصات مستمرة" وأنه لا يمكنه الكتابة بشكل جيد نتيجة إصاباته: "كانت هناك كوابيس ليس الحادث فقط.. أنا بخير. أنا قادر على النهوض والتجول. عندما أقول إنني بخير ، أعني ، هناك أجزاء من جسدي تحتاج إلى فحوصات مستمرة لقد كان هجوما هائلا".

وعندما سئل عن رأيه في مطر ، الرجل الذي هاجمه ، قال رشدي ، "لا أعرف ما أفكر فيه، لأنني لا أعرفه".

وتابع: "كل ما رأيته هو مقابلته الحمقاء في صحيفة نيويورك بوست، وهو ما سيفعله سوى أحمق. أعلم أن المحاكمة لا تزال بعيدة. قد لا يحدث حتى أواخر العام المقبل. أعتقد أنني سأعرف المزيد عنه بعد ذلك "، أجرى مطر مقابلة من السجن مع صحيفة نيويورك بوست بعد وقت قصير من الهجوم وقال إنه "فوجئ" بنجاة رشدي.

ويفكر سلمان رشدي الآن في كتابة مقال عن الهجوم في تكملة لكتابه "جوزيف أنتون" ، مذكرات الشخص الثالث التي نُشرت في عام 2012. وقال إنه من المحتمل ألا يُكتب هذا الشخص بصيغة الغائب، وقال: "أعتقد أنه عندما يمسك شخص ما بسكين ويدخله في جسدك فهذه قصة من منظور شخصي هذه قصتي أنا ".

وفقا لاسوشيتد برس، اثار كتاب رشدي "آيات شيطانية" الذي تم حظره في إيران منذ عام 1988 جدل كبير وبعد ذلك بعام ‏، أصدر الزعيم الإيراني الراحل آية الله روح الله الخميني فتوى، دعا فيها إلى مقتل رشدي كما تم تقديم ‏مكافأة تزيد عن 3 ملايين دولار لمن يقتله.


سلمان رشدي

اخبار أمريكا

ايران

نيويورك

الهجوم على سلمان رشدي

ايات شيطانية



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