"روسيا اليوم": أوكرانيا تقصف بلدة "بوكروفسكوي" بـ6 صواريخ "هيمارس"

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أعلن المكتب التمثيلي لدونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا استهدفت القوات الأوكرانية بستة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، بلدة "بوكروفسكوي" في "لوجانسك".

وأوضح المكتب -حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الاخبارية اليوم الثلاثاء- أنه تم تسجيل قصف من جانب القوات الأوكرانية على بلدة بوكروفسكوي باستخدام راجمات الصواريخ "هيمارس"، وجرى إطلاق ستة صواريخ، وحتى الآن لم يتم الإبلاغ عن الأضرار.

وراجمة صواريخ الأمريكية "هيمارس" تم تطويرها أواخر السبعينيات من القرن الماضي، لكنها لم تدخل الخدمة فعليا في الجيش الأمريكي وسلاح مشاة البحرية إلا في عام 2005.

وفي 23 يونيو 2022، وصلت أول دفعة من صواريخ "هيمارس" إلى أوكرانيا لاستخدامها في الجبهة بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا.