"حق الطفل".. لقاء لتثقيف الأطفال دينيًا وسلوكيًا وأخلاقيًا بأوقاف القليوبية

عقد الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القليوبية، لقاء تجميعيا تنشيطًا وتفعيلًا لمبادرة "حق الطفل"، والتى تعقد بالمساجد الكبرى بالقليوبية، والتى تهتم بتثقيف الطفل دينيًا وسلوكيًا وأخلاقيًا، وتهدف أيضًا للحفاظ على الهوية الوطنية والدينية لدى الأطفال إضافة إلى حمايتهم من أن تتخطفهم أيدى وأفكار الجماعات المتطرفة.

وكرم وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، بعض الأطفال المشاركين بالمبادرة والاستماع لبعض المواهب التى يتمتعون بها فى قراءة القرآن والابتهالات والأناشيد الوطنية والأحاديث النبوية، وأيضًا بعض الأداب والقيم التى استفادوا منها خلال الفترة السابقة بالمساجد.

وأوضحت مديرية الأوقاف بالقليوبية، أنه أبدى أولياء الأمور سعادتهم البالغة بهذه المبادرة الغير مسبوقة فى فتح المساجد لأطفالهم وتعليمهم وتثقيفهم ودون أى مقابل على الإطلاق، كما أعربوا عن شعورهم بالأمان فى تواجد أطفالهم بين أيدى الأئمة الذين يتصفون بالعلم والفكر الأزهرى المعتدل البعيد عن الغلو والتشدد.

وأعرب الشيخ صفوت أبو السعود، عن سعادته بالمستوى الذى ظهر به الأطفال، وقام بالتأكيد على الأئمة ببذل المزيد من الجهد للحفاظ على هذا المستوى التثقيفى والتعليمى لمستقبل هذا الوطن من الأطفال الذين يمثلون مستقبل البلد ودعائم قوته وتقدمه.