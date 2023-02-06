اليوم السابع
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محافظ بورسعيد: تسليم المستحقين للوحدات السكنية بمشروع الأمل فى الضواحى.. صور

الإثنين، 06 فبراير 2023 04:53 م
محافظ بورسعيد: تسليم المستحقين للوحدات السكنية بمشروع الأمل فى الضواحى.. صور جانب من استلام الوحدات
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه تم البدء في تسليم الوحدات السكنية للمجموعة الأولى من المتقدمين لمشروع الأمل بحي الضواحي لـ30 شخصا، والذي تم الإعلان عنه في نهاية ديسمبر الماضي، لأبناء بورسعيد، فى إطار حرص المحافظة على توفير وحدات سكنية. 
 
وأكد محافظ بورسعيد، أنه سيتم تسليم باقي المستحقين تباعا، بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد والإجراءات البنكية. 
 
 
كانت محافظة بورسعيد، أعلنت عن طرح  (120) وحدة سكنية بمنطقة الأمل بحى الضواحى بمساحة (  75 متر )، و(160) وحدة سكنية بمنطقة النورس بمساحة ( 90 متر ) بنظام التمليك، وتم إجراء القرعة العلنية للمتقدمين، وجاري تسليم باقي مستحقي المشروع قريبا. 
 
وأبدى المواطنون، سعادتهم بسرعة الحصول على الوحدات السكنية بعد أن تم التقديم إليها من خلال الإعلان علي موقع المحافظة ، وتيسير كافة الإجراءات الخاصة بتسليم الوحدات لمستحقيها، كما وجهو الشكر لمحافظ بورسعيد على جهوده المثمرة في توفير وحدات سكنية لأبناء المحافظة.
 
 
وفي نفس السياق وبتصريحات سابقة ل عبدالعظيم رمضان، السكرتير العام المساعد بمحافظة بورسعيد، أكد أنه تم وضع 4 حلول لحل أزمة مستحقي الإسكان التعاوني في المحافظة.
 
وأوضح السكرتير العام المساعد، أنه تم وضع حلول ومقترحات لمستحقي الإسكان التعاوني وهم : مشروعات النورس والأمل والمشروع بمدينة سلام مصر.
 
وأشار إلى أنه تم وضع مقترح مؤخراً وهو تخصيص قطعة أرض بجوار مشروع الإسكان الإماراتي جنوب محافظة بورسعيد لبناء عدد من الوحدات السكنية للمشروع التعاوني.
 
يذكر أن مشروع الإسكان التعاوني تقدم إليه المواطنين من أهالي محافظة بورسعيد عام 2013 ولم يتم تسليم كافة المستحقين.
 
احدي غرف الوحده
احدي غرف الوحده

استلام الوحدات
استلام الوحدات

الوحده من الداخل
الوحده من الداخل

جانب من استلام وحدات المشروع
جانب من استلام وحدات المشروع

جانب من الاستلام
جانب من الاستلام

سعادة المستحقين
سعادة المستحقين

مساكن الأمل الجديده
مساكن الأمل الجديده


 

 


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