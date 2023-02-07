حالة الجو بالشرقية.. هطول أمطار متوسطة وطقس غائم مائل للبرودة.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

سقطت أمطار بسيطة إلى متوسطة بمحافظة الشرقية، ولم تتأثر الطرق والحركة المرورية بهطول الأمطار حتى الآن.

وتشهد محافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا وسجلت درجات الحرارة بها العظمى 16 والصغرى 8 درجة ونسبة سقوط أمطار 15% ونسبة الرطوبة بالمحافظة بلغت 43% والرياح 24 كم/ ساعة وظهرت سماء الشرقية غائمة أغلب الأوقات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.



الامطار فى الشرقية



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