محافظة الغربية تواصل رفع تجمعات مياه الأمطار والتعامل مع موجة الطقس السيئ

الغربية محمد طارق

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بمراكز طنطا، بسيون وكفر الزيات، للتعامل مع موجة الطقس السيئ والتى تعرضت لها بعض مدن المحافظة صباح اليوم، حيث تم الدفع بالفرق والمعدات اللازمة لرفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع تلك المدن والقرى.

وتابع رحمى قيام عمال مركز طنطا بشفط مياه الأمطار بنطاق وحدة سبرباى ومجمع المواقف وأسفل كوبرى كفر الشيخ، إلى جانب تكثيف أعمال رفع المياه بقرى محلة مرحوم، شوبر وميت حبيش، فضلا عن التعامل مع الأمطار فى كورنيش الإستاد وعربات الطعام المتنقلة، كما تابع رحمى جهود الوحدات المحلية فى مركزى بسيون وكفر الزيات لرفع مياه الأمطار وذلك للحد من أى أثار ناتجة ولعدم تعطيل الحركة المرورية أمام السيارات والمواطنين.

وأشار رحمى إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية للتعامل مع أى تداعيات لسوء الأحوال الجوية، مع المتابعة المستمرة من غرفة العمليات بالمحافظة لأماكن تجمع الأمطار مع استمرار تمركز السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة فى الأماكن الحيوية، وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاً.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس بمصر يتأثر بتقلبات جوية بسبب تأثرنا بوجود منخفض جوى متعمق على سطح البحر المتوسط مع كتل هوائية قادمة من شرق أوروبا منخفضة بدرجات الحرارة، بالإضافة لوجود منخفض جوى بطبقات الجو العليا، وذروة هذه التقلبات كانت بالأمس، وسرعات الرياح وصلت على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى أمس لـ60 كيلو متر/ساعة، وتساقطت الأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشاهدنا جميعا نشاط الرياح الذى أدى لإثارة الرمال والأتربة واضطراب شديد بحركة الملاحة البحرية.

وأضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلى ومنة الشرقاوى وهالة الحملاوى، أن اليوم متوقع استمرار التقلبات الجوية ونشاط الرياح اليوم ستكون سرعاته بين الـ35 كيلو متر/ساعة لـ 45 كيلو متر/ساعة، ومصادر الكتل الهوائية اليوم ستكون قادمة من على البحر المتوسط وبالتالى لن يكون هناك أتربة ورمال مثارة، وبالتالى نشعر أكثر بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس، هذا بجانب اضطراب كبير بحركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وارتقاع الأمواج اليوم سيكون بين الـ4 أمتار لـ5 أمتار وسيكون غير مؤهل تماما لأى أعمال صيد وملاحة بحرية.

وشرحت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تشهد انخفاضا ملحوظا اليوم خلال فترات النهار وخلال فترات الليل، خصوصا وأن درجات الحرارة العظمى على القاهرة اليوم متوقع أن تكون 16 درجة مئوية وتعتبر درجة الحرارة الأقل التى نسجلها بالشتاء حتى الآن، ومع نشاط الرياح سنشعر بأن هذه الدرجة كأنها 13 درجة فقط أو 14 درجة مئوية، وفترات النهار سنشعر بالأجواء الشتوية المائلة للبرودة على أغلب الأنحاء، وفترات الليل سيكون الطقس بارد على أغلب أنحاء الجمهورية ودرجات الحرارة الصغرى فترات الليل على القاهرة الكبرى تسجل 9 درجات وبعض المناطق من شمال الصعيد تسجل 4 درجات و5 درجات والمرتفعات بسانت كاترين وجبال موسى تنخفض درجات الحرارة بها لتحت الصفر.