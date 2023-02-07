تعيين الدكتور أيمن حافظ عميدا لزراعة ونعيم للتربية الرياضية بجامعة المنوفية

واستضافت جامعة المنوفية الحفل السنوى الـ25 لجمعية المساعي المشكورة "يوم الوفاء والجزاء" تحت رعاية الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والدكتور صفوت النحاس رئيس جمعية المساعي المشكورة، وبحضور الدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة السادات، وفضيلة الدكتور محمد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف.

استهل الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة كلمته بالترحيب باللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، والدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات، والوزراء والمحافظين السابقين وجميع حضور الحفل الكريم، معربا عن سعادته بالمشاركة فى هذا اليوم المميز يوم الوفاء والجزاء، موجها التهنئة لجمعية المساعى المشكورة ذلك الصرح الشامخ الذى نفتخر به جميعا على سعيها الدؤوب كل عام لتكريم بعض من رموز وأعلام المحافظة الذين أنجزوا وتفوقوا فى مختلف المجالات، وتكريم أوائل خريجي جامعات المنوفية والسادات والأزهر بالمنوفية وهو تقليد حرصت عليه الجمعية على امتداد عقود لنشر ثقافة التفوق والتنوير بين أبناء المحافظة.

واستعرض رئيس الجامعة فى نبذة مختصرة نشأة الجمعية وأنشطتها الخيرية على مختلف الأصعدة، وما تقدمه من خدمات ثقافية وتعليمية ودينية ودور رائد في مجال الطفولة والأمومة ونشر الوعى البيئى ورعاية الطلاب الأيتام والمحتاجين، ورعاية حفظة القرآن الكريم والاشتراك فى المؤتمرات والمشروعات المتصلة بأنشطة الجمعية.

كما أكد رئيس الجامعة أنه يحرص على المشاركة فى هذه الاحتفالية الدورية المتميزة لما للجمعية من رسالة سامية، خاصة وأن الجامعة تستضيف هذه الاحتفالية على مدار سنوات وتقديم مختلف سبل الدعم الممكن للجمعية كى تحقق أهدافها النبيلة تجاه أبنائنا الفائقين، لذا كل الشكر والتقدير لجميع أعضاء الجمعية والمسئولين عن تنفيذ أنشطتها المختلفة التى ستظل دائما وأبدا مثالا يحتذى به للعطاء اللامحدود.

أعرب أبوليمون عن فخره بإستقبال كوكبة من أبناء المنوفية من وزراء ومحافظين السابقين ومستشارين وكل من ساهموا بكل جهد في خدمة شعب المنوفية العظيم مؤكدا أنه من معايير تقدم الأمم ورفعة الحضارات هو مقياس ما تتمتع به هذه الأمم من عظيم النيل والامتنان لاولئك الذين لم يدخروا جهداً في سبيل تقدم الأمم ورفاهية الشعوب العلم مشيرًا إلى أن يوم الوفاء والجزاء هو تسجيل للوفاء وعرفان بالجهود المبذولة علي مدار عقود مضت كان شعارهم فيها " المنوفية تستحق الكثير"، مؤكدا علي استعداد محافظة المنوفية علي الدعم الكامل لكافة الفعاليات التي من شأنها غرس القيم النبيلة وتعزيز روح الولاء.

ومن جانبه عبر الدكتور صفوت النحاس عن بالغ سعادته لتنظيم الاحتفال الخامس والعشرين للجمعية الذي أصبح عيدا لأبناء المنوفية والذي يتم فيه تكريم نخبة من أعلام المحافظة أصحاب المراكز المرموقة في شتي المجالات، وتكريم أوائل خريجي جامعات المنوفية والسادات والأزهر تقديرا لهم على تفوقهم، وليقتدوا بآبائهم وأجدادهم من أعلام المنوفية، مشيرا إلى أن هذا العام سيتم تكريم أوائل ثلاث دفعات نظرا لتوقف الاحتفال عامين بسبب جائحة كورونا، ورحب بحضور الحفل من الوزراء والمحافظين السابقين وأعلام المحافظة وأصحاب الأيادي البيضاء الذين قدموا خدمات جليلة للجمعية.

كما وجهت الدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة السادات الشكر للقائمين علي الجمعية وحرصهم علي تكريم المتفوقين الذين يمثلون الثروة الحقيقية للوطن، ودعت المكرمين منهم إلي الاستمرار في التفوق وطلب العلم.

وأكد الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر علي أن محافظة المنوفية من المحافظات التي تشتهر بالعلم والعلماء، وخرج ٨ من شيوخ الأزهر من أبنائها، وقدم الشكر للجمعية علي جهودها ورحب بحضور الحفل ونقل إليهم تحيات شيخ الأزهر.

هذا وقدم المهندس أحمد سعيد حشاد في كلمته نائبا عن الخريجين المكرمين الشكر للجمعية ورؤساء الجامعات وأولياء الأمور علي رعايتهم لهم وكانوا أسباب تفوقهم وداعمين لهم.

على هامش فعاليات الحفل قدمت جمعية المساعي المشكورة فيلما تسجيليا يبرز تاريخ الجمعية الطويل في خدمة العلم والتعليم، وأهم إنجازاتها والاحتفاء بمؤسسي الجمعية وأعضاء مجلس إدارتها وأعلام محافظة المنوفية منذ بداية تأسيسها في 1892 بسواعد أبناء المحافظة الأوفياء.

حضر الحفل الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبدالسلام أمين عام الجامعة والمحاسب أكرم عبدالدايم أمين عام الجامعة السابق ونائب رئيس الجمعية وكوكبة من رموز الوطن من الوزراء والمحافظين السابقين وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

هذا واختتم الحفل بتقديم دروع الجمعية للواء ابراهيم ابو ليمون والدكتور أحمد القاصد والدكتورة شادن معاوية والدكتور محمد الامير كما تم تكريم أعلام المنوفية: المستشار بولس إسكندر، والمستشار عبد العزيز سلمان، والمستشار حسين مصطفي، والدكتور صديق عفيفي، والدكتورة مديحة خطاب، والإذاعى رضا عبد السلام، ماري لويس والفائقين من أوائل الدفعات الثلاثة الأخيرة من جامعات المنوفية والسادات والأزهر و أوائل الخريجين من طلاب وطالبات جامعات المنوفية والسادات والأزهر الشريف .