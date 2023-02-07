العاهل الأردني يشدد على ضرورة توصيل رسالة إعلامية توعوية بطريقة عصرية

أ ش أ

شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على ضرورة تعزيز توصيل رسالة إعلامية توعوية بطريقة عصرية إلى المواطنين.



جاء ذلك خلال افتتاح العاهل الأردني استوديوهات إذاعة الأمن العام الجديدة، الإثنين.



وأشاد الملك عبد الله الثاني بالدور المهم الذي يقوم الإعلام بمديرية الأمن العام، مؤكدًا ضرورة تعزيز التفاعل مع وسائل الإعلام وإيصال الرسالة التوعوية بطريقة عصرية.



وزار الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، مديرية الأمن العام، معربًا عن اعتزازه بمنتسبيها.



وتابع العاهل الأردني في مركز القيادة والسيطرة، عبر تقنية الاتصال المرئي، تمرين بترا 2023، الذي نفذته مديرية الدفاع المدني، بحضور مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة.



واشتمل التمرين على فرضيات تشكل سيول وعمليات إجلاء عالقين من الموقع الأثري في البترا، وإنقاذ مصابين على المقاطع الصخرية، وآلية التعامل الأمثل معها.



وشارك في التمرين، الذي أقيم بالتعاون مع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، تشكيلات من سلاح الجو الملكي الأردني ووحدات الأمن العام المختلفة وفرق الدفع الرباعي.



وأشاد الملك عبدالله الثاني بمهارة وحرفية المشاركين في التمرين وجاهزيتهم، وبتعاون المجتمع المحلي بمدينة البترا، لافتًا إلى أهمية دور المواطن في إنجاح مثل هذه التمارين.