السيطرة على حريق فى مصنع قطن بالخانكة.. والنيابة تنتدب المعمل الجنائى

القليوبية إبراهيم سالم

قررت جهات التحقيق فى مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، ندب المعمل الجنائى لفحص حريق شب فى مصنع قطن بمنطقة العكرشة فى الخانكة، وطلبت الجهات تحريات المباحث وتشكيل لجنة لفحص تراخيص المصنع وتقدير الخسائر.

وكانت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، قد تمكنت من السيطرة على حريق شب فى مصنع قطن بمنطقة العكرشة أبوزعبل بمدينة الخانكة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حريق داخل مصنع قطن بمنطقة العكرشة أبوزعبل بمدينة الخانكة، دون وقوع أى خسائر

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، بإشراف العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية، على الفور، وجرى الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.