السجن 3 سنوات لعاطل لتزويره محررات رسمية للاستيلاء على قطعة أرض ببرج العرب

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار صلاح الدين شرابية رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف محمد إسماعيل والمستشار رامه سعد محمد وسكرتير المحكمة مصطفى عبد العظيم، بالسجن 3 سنوات للمتهم "م.ط.ع"، والزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المحررين المزورين المضبوطين، لاتهامه بالتزوير فى محررات رسمية.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 882 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهم بالتزوير فى محررات رسمية على غير الحقيقة للتصرف فى قطعة أرض بنطاق مدينة برج العرب.

كشفت تحريات ضباط مكافحة الأموال العامة، أن المتهم " م.ط.ع" عاطل حضر إلى قسم شرطة برج العرب، وقام بتحرير محضر ادارى بالقسم وبمضمون أنه فقد تصريح وخطاب تخصص بناء قطعة أرض بمنطقة المجاورة الثامنة ببرج العرب، وهى ملك طبيب وقدم أصل التوكيل رقم 771 حرف ب منسوب صدروه مكتب توثيق بيلا، وعند قيام المتهم المتهم بتقديم محضر استلام تخصيص قطعة الأرض محل البلاغ، وبالاستعلام عن صحة التوكيل المقدم تبين أنه مزور، وتم وقف التعامل على قطعة الأرض محل البلاغ.

وتبين من التحقيقات، أن المتهم اشترك مع آخر مجهول فى تزوير بطاقة تحقيق شخصية ورخصة قيادة باسم مالك قطعة الأرض وتقدم إلى مكتب توثيق بيلا واستخرج توكيلا رسمى عام وموضوعه التعامل مع جميع المصالح الحكومية والتصرف فى قطعة الأرض بمنطقة برج العرب، وباستدعاء مالك قطعة الأرض قرر أنه لم يقم بإصدار توكيلات بخصوص قطعة الأرض، وأن التوكيل المقدم مزور، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض الواقعة على النيابة قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهم.