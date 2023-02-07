السجن المشدد 10 سنوات لسائق تعدى على طفلة معاقة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار صلاح الدين شرابية رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف محمد إسماعيل والمستشار رامى سعد محمد وسكرتير المحكمة مصطفى عبد العظيم بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم " ع.ص.ع" سائق، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المدنية المختصة، لاتهامه خطف طفلة والتعدى عليها.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 26644 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية اول، يفيد ببلاغ من أهلية المجنى عليها باستدراجها وتعدى عليها بمحل سكنه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول، أن والد المجنى عليها، ابلغ من زوجته بقيام المتهم " ع.ص.ع" سائق، قام استدراج المجنى عليها " ب.م.ع" 15 سنة حال تواجدها أسفل مسكنه لشراء بعض المأكولات مستغلا صغر سنها واصابتها بمرض عقلى واستدرجها إلى مسكنه وتعدى عليها، وأخبرت اهلها بالواقعة، وعقب عودتها أخبرت والدتها بقيام المتهم بالواقعة وتحرر محضر، وبالاستدلال بواسطة اخصائية التخاطب مع المجنى عليها قررت قيام المتهم بارتكاب الواقعة بمسكنه، بعد أن استدرجها لتقديم لها بعض المأكولات وبالعرض على النيابة فإن المتهم قد ارتكب الجناية بالمادة 290 / 4,3,1 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرر 1 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن اصدار قانون الطفل والمادتين 58,2 من القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة فقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.