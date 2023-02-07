الجزائر: لا ضحايا أو مصابين بين أفراد جاليتنا في زلزال تركيا وسوريا

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الاثنين، أنه لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن تسجيل أي ضحايا أو مصابين بين أعضاء جاليتها وذلك بعد الزلزال القوي الذي ضرب، فجر اليوم، تركيا وسوريا.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها تتابع عن كثب وضعية أفراد جاليتها في هذين البلدين من خلال خلية الأزمة التي وضعتها لهذا الغرض عبر التنسيق الكامل مع سفارتي الجزائر في كل من دمشق وأنقرة وقنصليتها العامة باسطنبول.
وأهابت الخارجية الجزائرية، في بيان، مواطنيها في المناطق المتأثرة بهذه الكارثة بمراعاة تعليمات السلامة والحذر الصادرة عن السلطات المحلية، داعية إياهم إلى البقاء في تواصل دائم مع أجهزة السفارة في كل من أنقرة ودمشق.
كان زلزال قوي قد ضرب فجر اليوم مناطق في جنوبي الجمهورية التركية وشمالي الجمهورية العربية السورية؛ ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص وإصابة آلاف آخرين.
الجزائر: لا ضحايا أو مصابين بين أفراد جاليتنا في زلزال تركيا وسورياالثلاثاء، 07 فبراير 2023 12:00 ص
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أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الاثنين، أنه لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن تسجيل أي ضحايا أو مصابين بين أعضاء جاليتها وذلك بعد الزلزال القوي الذي ضرب، فجر اليوم، تركيا وسوريا.
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