"الأعلى للإعلام" يقرر تقديم بلاغات للنائب العام ضد الكتائب الإلكترونية

كتب سمير حسنى

ذكرت النشرة الإخبارية لقناة إكسترا نيوز، أن كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعلن اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الكتائب الإلكترونية، وإرسال بلاغات اليوم إلى النائب العام لخطورة الأمر.

كان رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعلن قبل قليل مجموعة من القرارات العاجلة بشأن تجاوزات القنوات والبرامج الرياضية تضمن هذه القرارات سحب تراخيص القنوات التي تتجاوز القانون، و التوقف الفوري عن ما يتم بثه من تجاوزات خادشة للحياء.

وتضمنت القرارات، دعوة نقابة الصحفيين ولجان الشباب والرياضة بمجلسي النواب والشيوخ لاجتماع من أجل إصدار ميثاق لمحاربة التجاوزات التى تصدر من بعض القنوات الفضائية.