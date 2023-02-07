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إكسترا نيوز: دعوة نقابة الصحفيين ولجان برلمانية لاجتماع بشأن القنوات الفضائية

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 02:56 م
إكسترا نيوز: دعوة نقابة الصحفيين ولجان برلمانية لاجتماع بشأن القنوات الفضائية كرم جبر
كتب سمير حسني

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ذكرت النشرة الإخبارية لقناة إكسترا نيوز، أن كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعلن دعوة نقابة الصحفيين ولجان الشباب والرياضة بمجلسي النواب والشيوخ لاجتماع من أجل إصدار ميثاق لمحاربة التجاوزات التى تصدر من بعض القنوات الفضائية.

وطالب رئيس المجلس الأعلى للإعلام القنوات بالتوقف الفوري عن ما يتم بثه من تجاوزات خادشة للحياء.

وكان المجلس الأعلى للإعلام قد أعلن قبل قليل  مجموعة من القرارات العاجلة بشأن تجاوزات القنوات والبرامج الرياضية تضمن هذه القرارات سحب تراخيص القنوات التي تتجاوز القانون، و اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الكتائب الإلكترونية وسيتم إرسال بلاغات اليوم إلى النائب العام لخطورة الأمر.

 

وأكد المجلس الأعلى للإعلام أنه لا يستهدف شخص بعينه أو نادي بعينه ولكن يدعو لعدم إثارة الكراهية.

 دعوة نقابة الصحفيين ولجان الشباب والرياضة بمجلسي النواب والشيوخ لاجتماع من أجل إصدار ميثاق لمحاربة تلك التجاوزات..ومطالبة القنوات بالتوقف الفوري عن ما يتم بثه من تجاوزات خادشة للحياء.

 


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