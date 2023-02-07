افتتاح منفذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة فى البحيرة.. البلدى بـ170 جنيها

البحيرة - ناصر جودة

افتتح المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، صباح اليوم الثلاثاء، منفذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة بمدينة دمنهور، وذلك ضمن جهود مديرية الزراعة، لمواجهة ارتفاع الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين والحد من جشع التجار.

وقال المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، انه فى إطار تكليفات المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، فقد تم افتتاح منفذ بيع اللحوم بأسعار اقتصادية أمام مقر مديرية الزراعة بالبحيرة، مضيفا أن أعمال ذبح وبيع اللحوم تتم تحت إشراف مديرية الطب البيطرى بالبحيرة، لضمان جودة اللحوم وصلاحيتها حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتباع باسعار مخفضة عن مثيلاتها بالاسواق بحيث لا تتعدى 170 جنيه للكيلو ويأتى ذلك بالتوازى مع افتتاح عدد كبير من منافذ أهلاً رمضان بالعديد من المراكز لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن مديرتى الزراعة والطب البيطرى بالبحيرة، تواصلان تنفيذ حملاتها التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة داخل الأسواق مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى تقديم كافة أوجه الدعم لبيع اللحوم بأسعار مخفضة وجودة عالية، مشددا على تكثيف أعمال الرقابة بكافة منافذ المواد الغذائية التابعة لمديرية الزراعة وذلك للمساهمة فى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين بالتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك.

شارك فى إفتتاح منفذ اللحوم المخفضة بدمنهور المهندس سعد عمار مدير عام المكافحة بمديرية الزراعة، والمهندس محمود هليل مدير مكتب وكيل الوزارة، والمهندس أحمد منازع رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالزراعة والطب البيطرى.



لحوم بلدية



معرض اللحوم البلدية



معرض اللحوم البلدية



اللحوم