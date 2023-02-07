مدينة طهطا تفتتح منافذا لبيع اللحوم البلدية بـ180 جنيها للمواطنين بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

افتتحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمالى محافظة سوهاج عددا من المنافذ الخاصة لبيع اللحوم البلدى بسعر 180 جنيها للكيلو، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية للحد من ارتفاع وزيادة الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين والحد من جشع التجار، جاء ذلك فى إطار تنفيذ تكليفات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بتوفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدى بأسعار مناسبة للمواطنين.

من جانبه، قال عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا، أن أعمال ذبح وعرض وبيع اللحوم تتم تحت إشراف مديرية الطب البيطرى لضمان جودة اللحوم وصلاحيتها حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا أن الوحدة المحلية تواصل تنفيذ حملاتها التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة داخل الأسواق مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

ومن ناحية أخرى، كلف اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالمتابعة المستمرة لإدارات الوحدات المحلية لمراكز ومدن سوهاج، لمتابعة سير العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وعلى جانب آخر كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا برئاسة المحاسب عامر عوض رئيس المركز من جهودها فى تنفيذ الحملات المسائية والصباحية والتى تتم بصفة مستمرة يوميا للتأكد من توافر السلع الغذائية فى الأسواق والعمل على خدمة المواطنين من أهالى طهطا وتم خلال الحملة المسائية المرور والمتابعة والتفتيش بعدد من المحلات والسوبرماركت وغيرها من محلات الأطعمة بمختلف أنحاء المدينة وتم التأكد من وجود السلع الغذائية بمختلف الأماكن بصفة عامة.