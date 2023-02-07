اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 فبراير 2023 03:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"إكسترا نيوز": الأعلى لتنظيم الإعلام يعلن سحب تراخيص قنوات تتجاوز القانون

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 02:46 م
"إكسترا نيوز": الأعلى لتنظيم الإعلام يعلن سحب تراخيص قنوات تتجاوز القانون كرم جبر
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت النشرة الإخبارية لقناة اكسترا نيوز، أن كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعلن مجموعة من القرارات العاجلة بشأن تجاوزات القنوات والبرامج الرياضية، شملت هذه القرارات سحب تراخيص القنوات التي تتجاوز القانون، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد الكتائب الإلكترونية، وسيتم إرسال بلاغات اليوم إلى النائب العام لخطورة الأمر.

 

وأضافت القناة، أنه تقرر دعوة نقابة الصحفيين ولجان الشباب والرياضة بمجلسي النواب والشيوخ لاجتماع من أجل إصدار ميثاق لمحاربة تلك التجاوزات، ومطالبة القنوات بالتوقف الفورى عن ما يتم بثه من تجاوزات خادشة للحياء.

 

وأكد المجلس الأعلى للإعلام أنه لا يستهدف شخص بعينه أو نادى بعينه ولكن يدعو لعدم إثارة الكراهية.


المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام

كرم جبر

اكسترا نيوز

تجاوزات الاعلام

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة