اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 فبراير 2023 02:34 م
أكرم القصاص
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إحصائية: 6 آلاف جنيه شهريا جملة الإنفاق الأسرى على التدخين

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 02:09 م
إحصائية: 6 آلاف جنيه شهريا جملة الإنفاق الأسرى على التدخين الدكتور وجدى أمين رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر
كتبت أمل علام

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كشف الدكتور وجدى أمين، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، خلال مؤتمر رصد التدخين فى الدراما الرمضانية 2022، أن شركات التدخين تؤثر على الدراما المصرية، واليوم يتم عقد شراكة بين جميع الجهات لرصد تدخلات صناعة التبغ.
 
وقال إن معدلات استهلاك التبغ فى مصر من أكثر المعدلات فى منطقة شرق المتوسط، موضحا أن نحو ربع المصريين يدخنون، وتعتبر مصر والأردن من أعلى معدلات استهلاكا التبغ فى إقيلم شرق المتوسط، موضحا أن التدخين هو السبب الرئيسى لأمراض القلب.
 
وأوضح أن النفقات التى يتم إنفاقها على التبغ فى مصر مرتفعة، مشيرا إلى أن آخر تقرير للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أظهر أن جملة الإنفاق الأسرى على التدخين يصل لـ6 آلاف جنيه سنويا.

التدخين

رصد انتهاكات صناعة التبغ

التدخين فى الدراما المصرية

تدخين الشباب

فرض الضرائب على التدخين



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