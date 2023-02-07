ممثل الصحة العالمية: نستهدف القضاء على مشاهد التدخين بالمسلسلات الرمضانية

كتبت أمل علام

عقدت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، مؤتمر إطلاق نتائج رصد انتهاك قانون مكافحة التبغ بالإعلان عن منتجات التدخين فى الدراما التليفزيونية المصرية والعربية خلال شهر رمضان 2022.

من جانبها قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر إن تدخين التبغ يسبب أمراضا خطيرة، ونحن قادرون سواء كنا منظمات أهلية أو حكومية أن نوقف الترويج للتبغ بما فيها التبغ المسخن، حيث إنه من مسببات 4 أمراض وهى أمراض القلب وضغط الدم والأمراض الصدرية، والسرطان، موضحة أن السجائر الإلكترونية السبب الرئيسى لارتفاع ضغط الدم.

وقالت إن شركات التبغ تروج لاستقطاب جيل جديد مدخن، والترويج لمنتجات التبغ بين الشباب، ونتمنى أن نصل إلى صفر لعرض السجائر فى الدراما فى رمضان المقبل، موضحة أننا نعمل مع الفنانين ووسائل الإعلام لمنع استخدام التبغ.

وقالت إن مصر من أوائل الدول التى وقعت على الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ بما فيهم الشيشة، ونعمل من أجل الوصول إلى مسلسلات خالية من مشاهد منتجات التبغ.

شارك فى المؤتمر كل من الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتورة فاطمة العوا المستشارة الإقليمية لمبادرة التحرُّر من التبغ بمنظمة الصحة العالمية – مكتب اقليم شرق المتوسط، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، حول جهود وزارة الصحة والسكان في مكافحة التبغ، والدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، وبحضور الفنانة نهال عنبر والفنان طارق الدسوقى، سفراء مكافحة التبغ فى مصر، والشيخ مظهر شاهين، كما يتم تكريم الفائز بجائزة اليوم العالمى للامتناع عن التبغ 2022 بحضور الدكتورة نيرة سامى أستاذ الصحة العامة بجامعة عين شمس، والدكتورة أميرة هريدي الباحثة و الناشطة في مجال الأمراض غير السارية ومكافحة التبغ.