إحالة 5 عاملين بالوحدة المحلية فى فارسكور للتحقيق بسبب الخروج بدون إذن

دمياط معتز الشربيني

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة ميدانية مفاجئة، لليوم الثانى على التوالى، وذلك لمتابعة منظومة العمل بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن.

وزارت "المحافظ" الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، استهلتها بتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، لمتابعة منظومة تلقى مطالب وشكاوى المواطنين وآلية التعامل معها والرد عليها، كما تابعت خطة العمل بالملفات المختلفة وكذلك ملف التصالح فى مخالفات البناء وما تم اتخاذه من إجراءات لإصدار النماذج المؤقتة ونموذج 10 الدائم.

وعلى جانب آخر، قام فريق إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بعمل انضباط إدارى للعاملين بالوحدة من خلال مراجعة دفاتر الحضور والانصراف، حيث تبين خروج عدد 5 عاملين بدون إذن رسمى، تم تحويلهم للشئون القانونية بديوان عام المحافظة للتحقيق.

وواصلت الدكتورة منال عوض جولتها بزيارة مفاجئة لمقر الوحدة المحلية بقرية كفر العرب التابعة لمركز فارسكور، حيث تابعت إجراءات التعامل مع مخالفات البناء وتحصيل رسوم النظافة والاشغالات، كما تم عمل انضباط ادارى للعاملين بالوحدة..

وتفقدت المحافظ خلال الزيارة جراج الوحدة، حيث شددت على إتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح المعدات المستهلكة والغير مستخدمه بالمناقصات التى يتم تنفيذها من خلال المحافظة، كما شددت أيضًا على تكثيف حملات الاشغالات ورفع المخلفات بشوارع القرية.

فيما وجهت محافظ دمياط تعليماتها إلى إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالمتابعة الدورية لمنظوتى الانضباط الادارى والعمل بالوحدات المحلية.