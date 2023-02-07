أخبار 24 ساعة.. متحدث الصحة: إجراء 102 عملية أورام بمبادرة قوائم الانتظار

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
الصحة: الدولة أنفقت 17مليار جنيه فى مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار
التموين: تصنيف مصر الثالث فى زيادة احتياطى الذهب يمثل قوة اقتصادية كبرى
متحدث الصحة: إجراء 102 عملية أورام بمبادرة قوائم الانتظار
الصحة: 11 تخصصا طبيا وجراحيا ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار والعلاج بالمجان
وزيرة الهجرة تلتقى وفدا من مؤسسة "حياة كريمة" لتعزيز التعاون المشترك
وزير الرى يتوجه غدًا إلى بوروندى فى زيارة تستمر يومين
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