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أخبار 24 ساعة.. متحدث الصحة: إجراء 102 عملية أورام بمبادرة قوائم الانتظار

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. متحدث الصحة: إجراء 102 عملية أورام بمبادرة قوائم الانتظار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
 
الصحة: الدولة أنفقت 17مليار جنيه فى مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار
 
التموين: تصنيف مصر الثالث فى زيادة احتياطى الذهب يمثل قوة اقتصادية كبرى
 
متحدث الصحة: إجراء 102 عملية أورام بمبادرة قوائم الانتظار
 
الصحة: 11 تخصصا طبيا وجراحيا ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار والعلاج بالمجان
 

 


اخبار 24 ساعه

الصحه

قوائم الانتظار

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بورندى

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