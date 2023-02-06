4 مرشحين بالقائمة النهائية يتنافسون على رئاسة جامعة عين شمس

كتب ـ محمد صبحى

أعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة النهائية بأسماء المتقدمين بالترشح لرئاسة جامعة عين شمس ، حيث كشفت عن تقدم 4 مرشحين وهم الدكتور عمر محمد حسنين عبد السلام عميد كلية الهندسة والدكتور عبد الفتاح محمد سعود القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد ضياء زين العابدين عميد كلية طب الأسنان والدكتورة صفاء سيد محمود على استاذ ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية.

وكانت عقدت لجنة البت فى الطعون بلجنة اختيار القيادات الجامعية ب المجلس الأعلى للجامعات اليوم الإثنين، اجتماعا لنظر الطعون المقدمة.

وأوضح الجدول الزمنى للترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية أن يوم الإثنين 6 فبراير موعدا لاجتماع لجنة البت فى الطعون وإعلان القائمة النهائية بأسماء المتقدمين، على أن يتم تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجان يوم الأحد 12 فبراير 2023.