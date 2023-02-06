اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 فبراير 2023 04:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

4 مرشحين بالقائمة النهائية يتنافسون على رئاسة جامعة عين شمس

الإثنين، 06 فبراير 2023 03:42 م
4 مرشحين بالقائمة النهائية يتنافسون على رئاسة جامعة عين شمس جامعة عين شمس - أرشيفية
كتب ـ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة النهائية بأسماء المتقدمين بالترشح لرئاسة جامعة عين شمس، حيث كشفت عن تقدم 4 مرشحين وهم الدكتور عمر محمد حسنين عبد السلام عميد كلية الهندسة والدكتور عبد الفتاح محمد سعود القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد ضياء زين العابدين عميد كلية طب الأسنان والدكتورة صفاء سيد محمود على استاذ ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية.
 
وكانت عقدت لجنة البت فى الطعون بلجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات اليوم الإثنين، اجتماعا لنظر الطعون المقدمة.
 
وأوضح الجدول الزمنى للترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية أن يوم الإثنين 6 فبراير موعدا لاجتماع لجنة البت فى الطعون وإعلان القائمة النهائية بأسماء المتقدمين، على أن يتم تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجان يوم الأحد 12 فبراير 2023.
 
التعليم العالى
 

 


التعليم العالى

الأعلى للجامعات

جامعة عين شمس

اخبار مصر

اخر الاخبار

اخبار مصرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة