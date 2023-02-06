هبوط الأسهم السعودية والبحرينية بجلسة الإثنين.. وصعود الكويت والإمارات

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.03% خاسرًا 2.87 نقطة ليغلق عند مستوى 10555.71 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.02% خاسرًا 0.36 نقطة ليغلق عند مستوى 1935.58 نقطة، فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، وصعدت أسواق المال الإمارتية.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.03% خاسرًا 2.87 نقطة ليغلق عند مستوى 10555.71 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.76% خاسرًا 143.20 نقطة ليغلق عند مستوى 18761.95 نقطة، وبلغ حجم التداول 175.4 مليون سهم بقيمة 4.5 مليار ريال.

وانخفض 11 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها إنتاج الأغذية بنسبة 1.23%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.9%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.7%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.36%، ثم قطاعي الطاقة، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.27%، 0.26%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.55%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.91%.

وقفز 101 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الإعادة السعودية" بنسبة 5.73%، ثم سهم "بي سي آي" بنسبة 5.44%، ثم سهم "كابلات الرياض" بنسبة 5.35%، وتراجع 109 سهمًا على رأسها سهم "سلامة" بنسبة 3.81%، ثم سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 3.72%، ثم سهم "الرياض" بنسبة 3.25%، فيما تصدر سهم "الإنماء" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 426.4 مليون سعودي.

بورصة البحرين

هبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.02% خاسرًا 0.36 نقطة ليغلق عند مستوى 1935.58 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.02 مليون سهم بقيمة 341 ألف دينار بحريني.

تراجع ببورصة البحرين قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 0.01% بضغوط هبوط سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.4%، فيما ارتفع سهمي بنك البحرين والكويت، ومجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 2.06%، 0.8%، على التوالي.

بورصة الكويت

فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.89% رابحًا 65.66 نقطة ليغلق عند مستوى 7402.32 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.95% رابحًا 77.55 نقطة ليغلق عند مستوى 8237.85 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.67% رابحًا 37.98 نقطة ليغلق عند مستوى 5682.54 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.12% رابحًا 6.77 نقطة ليغلق عند مستوى 5743.85 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 183.8 مليون سهم بقيمة 70.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12241 صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 2.82%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.44%، يليه قطاعي السلع الاستهلاكية، والبنوك بنسبة 1.30%، 1.28%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.39%، وأخيرًا قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.29%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.94%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.58%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.22%، ثم قطاعي المواد الأساسية، والخدمات المالية بنسبة 0.11%، 0.1%، على التوالي.

بورصة أبو ظبي

وصعد مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.688% رابحًا 67.75 نقطة ليغلق عند مستوى 9918.32 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.482 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 179.3 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 11933 صفقة.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها التقديري للمستهلك بنسبة 3.19%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.27%، يليه قطاعي الاتصالات، والمواد الأساسية بنسبة 1.16%، 1.15%، على التوالي، ثم قطاع المرافق بنسبة 0.94%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.57%، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.37%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 4.46%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.15%.

وارتفع 35 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 6.9%، ثم سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 5.82%، ثم سهم "شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي أل سي" بنسبة 5.68%، وتراجع 29 سهمًا على رأسها سهم "شركة الاتحاد للتأمين" بنسبة 9.81%، ثم سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 9.59%، ثم سهم "شيميرا ستاندرد أند بورز السعودية شريعة المتداول الشريحة (ب)-ذات العائد الموزع" بنسبة 5.07%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 499.1 مليون درهم.

بورصة دبي

قفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.51% رابحًا 17.47 نقطة ليغلق عند مستوى 3400.37 نقطة، وبلغ حجم التداول 160.5 مليون سهم محققة ما قيمته 254.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 5142 صفقة لعدد 37 سهمًا.

وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات المالية بنسبة 1.04%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.65%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.09%.

وزاد 20 سهمًا على رأسها شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 10%، ثم سهم بنك دبي التجاري بنسبة 2.82%، وتراجعت 8 أسهم على رأسها شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.92%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.42%، فيما تصدر سهم شركة سالك قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 15.8 مليون ورقة بقيمة 41.3 مليون درهم.