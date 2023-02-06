نائب رئيس القابضة يلتقى بمسئولى شركات مياه الشرب بسوهاج وقنا وأسيوط

سوهاج - عمرو خلف

التقى الدكتور المهندس أحمد معوض نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا والمهندس على الشرقاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى باسيوط والوادي الجديد ومسئولى التخطيط والخطة الاستراتيجية ومسئولى برامج التقييم بالشركات المذكورة وذلك لبحث الموقف الحالى لكل شركة وعرض دور كل شركة فى مجال ترشيد الطاقة وإدارة الأصول والتشغيل والصيانة وسلامة وتامين بيئة العمل.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أن نائب رئيس القابضة للمياه تفقد محطة مياه سوهاج غرب الحاصلة على شهادة الجودة العالمية TSM والتى تبلغ طاقتها التصميمية 35 ألف متر مكعب يوم والتى تغذى مدينة سوهاج وكذلك مركز تدريب السلامة والصحة المهنية والذى تم تأسيسه على أحدث النظم لتدريب العاملين لتنمية مهاراتهم فى التعامل مع غاز الكلور وأعمال الدفاع المدني والتعامل مع الحريق وكيفية الدخول للأماكن المغلقة وكيفية القيام بالإسعافات الأولية، كما تم تفقد معامل مياه سوهاج الحاصل على شهادة الأيزو 17025 وورش الخدمات التى تضم ورشة النجارة وورشة الكريتال وورشة صيانة وتعبئة طفايات الحريق وورشة لف المواتير والتى تم إنشائها لتلبية كافة متطلبات الشركة لتحقيق الاكتفاء الذاتى واستثمار الأصول وتقليل النفقات وتعظيم الموارد.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار أنه تم تفقد محطة معالجة صرف صحى الثلاثية بالكولا بأخميم التى تبلغ طاقتها التصميمية 55 ألف متر مكعب يوم وكذلك المعمل المركزى للصرف الصحى الذى تم تأسيسه بهدف الارتقاء بنظام الرقابة على كفاءة محطات معالجة الصرف الصحى وجودة نتائج تحاليل معامل محطات المعالجة، كما تم تفقد مقر الخط الساخن 125 والخاص باستقبال شكاوى العملاء والذى يعمل على مدار 24 ساعة.



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