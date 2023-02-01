رئيس مياه سوهاج يتفقد مشروعات الإحلال والتجديد بمحطة مياه طهطا.. صور

سوهاج - عمرو خلف

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، مركز خدمة عملاء مركز طهطا الذى تم تطويره لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، كما تفقد أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه طهطا السطحية المرشحة التى تبلغ طاقتها التصميمية 200 لتر لكل ثانية وتغذى مدينة طهطا بتكلفة تبلغ 111 مليون جنيه، لتنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيك لماخذ المحطة وطلمبات المرشحة ومبنى بئر التوزيع والمروقات وبيارة غسيل الخزان الأرضى وإحلال وتجديد الخزان الأرضي وتغير خط دخول العكرة وتطوير معمل المحطة وتوفير أحدث الأجهزة المعملية.

كما تفقد أعمال الإحلال والتجديد بمحطة معالجة صرف صحى طهطا التى تبلغ طاقتها التصميمية لكل يوم بتكلفة تبلغ 6 ملايين جنيه، لأعمال تطهير الحمأة وتنفيذ بلاطات خرسانية لحوائط الأحواض، كما تفقد أعمال الإحلال والتجديد بشارع طريق بنهو وتفرعاته ضمن أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقيمة 15 مليون جنيه بمركز طهطا، والتى من المقرر الانتهاء منها فى مايو المقبل، وذلك لتغير خطوط المياه القديمة بخطوط جديدة بلاستيكية وتدعيم ورفع كفاءة منظومة البنية التحتية لشبكات مياه الشرب.

كما كرم رئيس مياه سوهاج العاملين بالمحطات الحاصلة على شهادة الادارة الفنية المستدامة TSM والتى تتمثل فى محطة رفع صرف صحى بنجا التى تبلغ طاقتها التصميمية 12000 متر مكعب لكل يوم وشبكاتها ومحطة رفع صرف صحى بنهو التى تبلغ طاقتها التصميمية 7608 متر مكعب لكل يوم وشبكاتها ومحطة رفع صرف صحى بني عمار التى تبلغ طاقتها التصميمية 3888 مترا مكعب لكل يوم وشبكاتها، هذا بالإضافة إلى المحطات التى تم تجديد الشهادة الدولية لها، والتى تتمثل فى محطة معالجة صرف صحى طهطا ومحطة معالجة صرف صحى جرجا.