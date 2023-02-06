نائب الرئيس التركى: ارتفاع عدد الضحايا جراء الزلزال إلى 284 قتيلا

أعلن نائب الرئيس التركي، عن ارتفاع عدد الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب تركيا إلى 284 قتيلا، ووصول حصيلة الجرحى إلى 2323.
وحسب موقع سكاى نيوز، قال نائب الرئيس التركي إن عدد المبانى التى انهارت جراء الزلزال ارتفع إلى أكثر من 1700 مبنى.
وأوضح أنه تم تعليق حركة الطيران المدني في مطار غازي عنتاب.
وقال إنه تم تعطيل المدارس لمدة أسبوع في 10 محافظات تضررت من الزلزال.
وأوضحت الهيئة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - أن أقوى هزة ارتدادية تم تسجيلها حتى الآن ضربت بعد 11 دقيقة فقط من الزلزال العنيف، وبلغت قوتها 6.7 درجة على مقياس ريختر.
ويرجح الخبراء أن تستمر الهزات الارتدادية القوية خلال الأيام القادمة بعد الزلزال العنيف الذي بلغت قوته 7.9 درجة على مقياس ريختر، وأسفر عن مصرع 76 شخصا وإصابة 440 آخرين في تركيا، إلى جانب مصرع 111 شخصا وإصابة 516 آخرين في سوريا، وتسبب في تدمير العديد من المباني.
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