نائب الرئيس التركى: ارتفاع عدد الضحايا جراء الزلزال إلى 284 قتيلا

وكالات

أعلن نائب الرئيس التركي، عن ارتفاع عدد الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب تركيا إلى 284 قتيلا، ووصول حصيلة الجرحى إلى 2323.

وحسب موقع سكاى نيوز، قال نائب الرئيس التركي إن عدد المبانى التى انهارت جراء الزلزال ارتفع إلى أكثر من 1700 مبنى.

وأوضح أنه تم تعليق حركة الطيران المدني في مطار غازي عنتاب.

وقال إنه تم تعطيل المدارس لمدة أسبوع في 10 محافظات تضررت من الزلزال.

وكانت قد أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي تسجيل ما لا يقل عن 18 هزة ارتدادية بلغت قوتها أكثر من أربع درجات على مقياس ريختر بعد الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.