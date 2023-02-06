اليوم السابع
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وسائل إعلام تركية: انفجار بخط أنابيب غاز بمحافظة هاتاى بسبب الزلزال

الإثنين، 06 فبراير 2023 08:50 ص
وسائل إعلام تركية: انفجار بخط أنابيب غاز بمحافظة هاتاى بسبب الزلزال آثار الزلزال
وكالات

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وقع انفجار في خط أنابيب غاز، اليوم الاثنين، في مقاطعة هاتاي بجنوب تركيا بعد زلزال قوي في جنوب شرق البلاد، وفق وسائل إعلام تركية.

وبثت لقطات لحريق كبير في موقعين على خط أنابيب يمر عبر قرية توبوغازي المحلية هناك، حوالي 3 كيلومترات بين الموقعين، يشار إلى أن الانفجارات والحرائق اندلعت بعد زلزال قوي في محافظة كهرمان مرعش.

وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا بالقرب من مدينة غازي عنتاب.

وتسبب الزلزال المدمر في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما تسبب في مقتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.

 


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