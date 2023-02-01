مياه القليوبية تنشر المعدات وسيارات شفط مياه الأمطار بشوارع ومحاور المحافظة 

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، والعضو المنتدب، رفع درجة الاستعداد القصوى ونشر معدات رفع مياه الأمطار بجميع أفرع الشركة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تزامنا مع عدم استقرار فى الأحوال الجوية.

ووجه "مجاهد"، بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالشركة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أى حالات طارئة لسرعة التعامل معها، كما أمر بعمل حصر للأماكن التى تتراكم بها مياه الأمطار، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أى كميات مياه للأمطار والتدخل الفورى فى حالة حدوث أية مشكلة.

وكانت قد شهدت قرى ومدن محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، سقوط أمطار متوسطة على بعض الأنحاء، إلا أنها لم تؤثر على سير الحركة المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية وداخل المدن بالمحافظة، وسط إعلان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، استمرار حالة الطوارئ لمواجهة أية تداعيات جديدة قد تنتج خلال الفترة المقبلة نتيجة سوء الأحوال الجوية التى تشهدها المحافظة.

وشهدت مدن وقرى محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، رياح باردة ومثيرة للأتربة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، وسط انخفاض بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء، وظهور السحب المتقطعة فى سماء المحافظة.

وحذرت الإدارة العامة لمرور القليوبية، قائدى المركبات على الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظة عدم تخطى السرعات المقررة خلال هذه الموجة من سوء الأحوال الجوية، وترك المسافات الكافية بين المركبات على الطرق منعا لوقوع أية حوادث.

ومن ناحيتها كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى رياح شمالية باردة تهب على مسطح البحر المتوسط بسرعات تتجاوز 60 كم/س قد تكون مثيرة للرمال والأتربة كما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن البلاد تشهد أجواء باردة طوال اليوم على شمال البلاد ومزيد من الإحساس ببرودة الطقس يسببه نشاط الرياح، والحرارة الآن فى القاهرة 17 درجة والرؤية 1000 متر والظاهرة أتربة.

وتابعت هيئة الأرصاد: "مع وجود فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية تتقدم إلى داخل الدلتا مع الوقت ثم تزداد فرص سقوط الأمطار على شرق البلاد وسيناء مساء".

ويشهد اليوم، الأربعاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.