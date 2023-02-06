موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية والصفين الأول والثانى الثانوى العام بالمنيا

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية وطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، بمحافظة المنيا إعلان نتيجة امتحانات التيرم الاول للعام الدراسى الحالى، والتى قد يتم إعلانها خلال الساعات القادمة، وذلك بعد أن قالت مصادر بالتربية والتعليم،أن الكنترولات قد تكون أنتهت من أعمال التصحيح وتدقيق الدرجات والإنتهاء من أعمال المراجعة النهائبة، والمتعلقة بالشهادة الإعدادية،والصفين الأول والثانى الثانوى العام.

وقال المصدر أنه من المتوقع عرض النتيجة على اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا لاعتمادها خلال ساعات، بدءا لإعلانها فى المدارس، خاصة أن محافظة المنيا تحرى أستعدادتها المكثفة لإستقبال التيرم الثانى للعام الدراسى الحالى، من خلال التشدبد على مديرى الإدارات بالمتابعة المستمرة لأعمال الصيانه بالمدارس، وكذلك التأكد من وصول الكتب المدرسية لجميع المدارس، كما تم التأكيد على رؤساء المدن لتكثيف حملات النظافة أمام المدارس.