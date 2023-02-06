مفتى الجمهورية يعزى تركيا وسوريا فى ضحايا الزلزال المدمر

كتب ـ لؤى على

توجَّه الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص العزاء إلى حكومتَي تركيا وسوريا وشعبيهما في ضحايا الزلزال المدمِّر الذي وقع ليلة أمس، وتسبَّب في سقوط مئات الضحايا والمصابين، فضلًا عن تدمير عشرات المباني السكنية والمنشآت.

وعبَّر مفتي الجمهورية عن تضامنه الكامل مع أُسر الضحايا والمصابين، داعيًا الله عزَّ وجلَّ أن يرحمهم وينزلهم منازل الأبرار، وأن يشفي المصابين شفاءً تامًّا عاجلًا لا يغادر سقمًا. كما توجَّه فضيلته بخالص الدعاء أن يحفظ الله أوطاننا والعالم أجمع من كل شرِّ وكرب.