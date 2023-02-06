اليوم السابع
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الإثنين، 06 فبراير 2023 02:07 م
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مفتى الجمهورية يعزى تركيا وسوريا فى ضحايا الزلزال المدمر

الإثنين، 06 فبراير 2023 02:03 م
مفتى الجمهورية يعزى تركيا وسوريا فى ضحايا الزلزال المدمر زلزال تركيا
كتب ـ لؤى على

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توجَّه الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص العزاء إلى حكومتَي تركيا وسوريا وشعبيهما في ضحايا الزلزال المدمِّر الذي وقع ليلة أمس، وتسبَّب في سقوط مئات الضحايا والمصابين، فضلًا عن تدمير عشرات المباني السكنية والمنشآت.  
 
وعبَّر مفتي الجمهورية عن تضامنه الكامل مع أُسر الضحايا والمصابين، داعيًا الله عزَّ وجلَّ أن يرحمهم وينزلهم منازل الأبرار، وأن يشفي المصابين شفاءً تامًّا عاجلًا لا يغادر سقمًا. كما توجَّه فضيلته بخالص الدعاء أن يحفظ الله أوطاننا والعالم أجمع من كل شرِّ وكرب. 
 

أكد المركز الوطني للزلازل السورى، الإثنين، سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في "المركز الوطني للزلازل وزارة النفط" السورية هزة أرضية بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر وعمق 10 كم الساعة 13:24 بالتوقيت المحلي وسط تركيا.

فيما أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، الإثنين، تسجيل هزة أرضية جديدة في محافظات دمشق واللاذقية وعدد من المدن السورية، مشيرة إلى إنقاذ 39 شخصاً بينهم أطفال وانتشال جثامين عدد من الأشخاص المتوفين في مناطق متفرقة باللاذقية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حصيلة ضحايا الزلزال الذى ضرب مناطق في جنوب البلاد بلغت 912 شخصاً، فيما أسفر عن إصابة 5 آلاف و383 آخرين.

نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن أحمد ضميرية معاون وزير الصحة قوله إن عدد عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد الاثنين، ارتفع إلى 326 وفاة و1042 إصابة.

قال أردوغان، في مؤتمر صحفي، إن الزلزال الذي ضرب مناطق في جنوب البلاد الاثنين، "يعد أكبر كارثة عشناها منذ زلزال أرزينجان عام 1939."

وأشار إلى أن عدد البنايات التي انهارت جراء الزلزال بلغت ألفين و470 بناية.

وذكر الرئيس التركي أن 9 آلاف من عناصر البحث والإنقاذ يواصلون جهود الإنقاذ، مضيفاً أن العدد يزداد باستمرار مع توافد فرق إغاثية جديدة.

وفي السياق، قال إن تركيا تلقت عروضاً للمساعدة من 45 دولة إلى جانب دول "الناتو" والاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن فرق الإغاثة أنقذت حتى الآن ألفين و470 من تحت الأنقاض، مضيفاً أن عمليات الإنقاذ مستمرة في مختلف المناطق المتضررة.

 


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