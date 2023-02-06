اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مفاجأة.. باحث هولندى توقع الزلزال المدمر بتفاصيله قبل أيام

الإثنين، 06 فبراير 2023 09:31 ص
مفاجأة.. باحث هولندى توقع الزلزال المدمر بتفاصيله قبل أيام مقياس ريختر - صورة أرشيفية
وكالات

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، تغريدة مثيرة للجدل لباحث هولندي توقع قبل أيام زلزال تركيا وذكر الدول التي ستتأثر بالزلزال.

وحسب موقع سكاى نيوز، نشر الخبير الهولندي والباحث في شؤون الزلازل فرانك هوغيربيتس تغريدة على "تويتر" توقع خلالها زلزال تركيا بدقة قبل 3 أيام من وقوعه وذكر الدول الني ستتأثر بالزلزال.

وذكر هوغيربيتس في 3 فبراير الحالي أي قبل 3 أيام، عن زلزال سيحدث بقوة 7.5 درجة مئوية في منطقة (جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان).

وحتى اللحظة لم تظهر الأضرار الحقيقية المادية والبشرية التي نتجت عن الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا بقوة 7.8 على مقياس ريختر، وشعر بها سكان الدول المجاورة متل لبنان وسوريا والعراق والأردن ومصر.

وتعد هذه الهزة الأكبر في تركيا منذ زلزال 17 أغسطس 1999 الذي تسبب بمقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في اسطنبول.

 


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