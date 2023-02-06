محافظ المنوفية ووزيرة الهجرة يسلمان مساعدات مالية وعينية للأسر الأولى بالرعاية

المنوفية - محمد فتحى

سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، والسفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مساعدات مالية وعينية (مواد غذائية ولحوم وبطاطين) لعدد من الحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة لتخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم، بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عمر إدريس مستشار المحافظ لشئون الوحدات المحلية، الدكتور علاء الدين حسن منسق عام مؤسسة " حياة كريمة " بالمنوفية، ومديرى مديريات التموين والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة والصحة بالمحافظة.

يأتى هذا اللقاء على هامش زيارة وزيرة الهجرة لتنفيذ المبادرة الرئاسية " مراكب النجاة " بهدف التوعية المجتمعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها بتواجدها وسط أهالى محافظة المنوفية بلد العظماء والرؤساء التى تتسم بتاريخها العريق منذ القدم، مشيدة بجهود محافظ المنوفية وحرصه على عقد العديد من اللقاءات الدورية والمستمرة من أجل المساهمة فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم لتوفير حياة كريمة وآمنة تفعيلاً لدعم مبدأ التكافل الاجتماعى ودعم العلاقات الإنسانية.

وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه البالغ بتنظيم تلك اللقاءات بشكل دورى لمد يد العون للأسر الأولى بالرعاية والحالات الأكثر استحقاقا والوقوف على الحالة الصحية والاجتماعية لهم وتقديم الحلول الفورية لمطالبهم واحتياجاتهم، مؤكداً استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، فضلاً عن تواجد مسئولى الصحة والتموين والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة للتواصل المباشر مع جميع الحالات للتعرف على مطالبهم وتسهيل الإجراءات اللازمة لتقديم خدمة متميزة وبشكل غير تقليدى حفاظاً على حقوقهم.

وخلال اللقاء قدما محافظ المنوفية ووزيرة الهجرة الشكر والتقدير لمؤسسة "حياة كريمة" لدعمها الكامل وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين البسطاء، مثمنين الجهود المبذولة للمؤسسة لرفع جودة حياة المواطن المصرى خاصة بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، بجانب العمل على تأهيل وتدريب الشباب وفق احتياجات سوق العمل.

وفى لفته إنسانية وخلال استماعه لشكاوى المواطنين، وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتسهيل الإجراءات اللازمة بشأن طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات من مركز بركة السبع تحتاج إلى إجراء عملية قلب مفتوح، وتحويل شاب يعانى من الإدمان بمركز تلا إلى مستشفى الصحة النفسية بميت خلف لتقديم كافة الخدمات الطبية له، بالإضافة إلى تحويل ثلاث حالات يعانون من آلام الفقرات إلى مستشفى المخ والأعصاب، وتسهيل إجراءات العلاج على نفقة الدولة لحالتين بمستشفى تلا لاتخاذ اللازم، هذا وكلف محافظ المنوفية وكيل وزارة التضامن بسرعة بحث أسباب تأخير صرف معاش تكافل وكرامة لـعدد من المواطنين بنواحى المحافظة، موجهاً مدير مديرية القوى العاملة بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من المواطنين وصرف معاش إعاشة لبعض الحالات مراعاة لظروفهم المعيشية الصعبة.

وفى نهاية اللقاء، أعرب الأهالى عن سعادتهم البالغة بتلك اللمسة الإنسانية من محافظ المنوفية وتشريف وزيرة الهجرة وحرصهم واهتمامهم على الاستماع إلى مطالبهم ورفع جزء من المعاناة عن كاهلهم.



تسليم مساعدات مالية وعينية للأسر الأولى بالرعاية



تسليم مساعدات مالية وعينية للأسر الأولى بالرعاية



مساعدات مالية وعينية للأسر الأولى بالرعاية



تسليم مساعدات مالية وعينية للأسر الأولى بالرعاية



تسليم مساعدات مالية وعينية للأسر الأولى بالرعاية