محافظ المنوفية ووزيرة الهجرة يستعرضان الصناعات الحرفية وتسويق المنتجات

المنوفية - محمد فتحى

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه، السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والوفد المرافق لها، على هامش تنفيذ المبادرة الرئاسية " مراكب النجاة " بالمحافظة بهدف التوعية المجتمعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومعالجة أسبابها، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء عمر إدريس مستشار المحافظ لشئون الوحدات المحلية.

فى بداية اللقاء رحب محافظ المنوفية بوزيرة الهجرة ومشاركتها فى إفتتاح فعاليات مؤتمر المبادرة الرئاسية " مراكب النجاة " على أرض المحافظة، مؤكداً أن محافظة المنوفية تنتهج خطة إستيراتيجية لتشجيع الشباب على ثقافة العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى تساهم فى توفير فرص عمل مناسبة للشباب والقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

فيما أشاد محافظ المنوفية بالدور البارز التى تلعبه وزارة الهجرة فى نشر ورفع الوعى لدى الشباب والتحذير بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بجهود الدولة للحد من تلك المخاطر، وكذا البحث عن البدائل الإيجابية الآمنة المتاحة لتوفير فرص العمل المناسبة بالداخل والخارج، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق أهدافها ومواجهة المشكلة التى تهدد أمن وسلامة أبنائنا الشباب.

ومن جانبها أعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها واعتزازها بتواجدها بمحافظة المنوفية، مؤكدة أن مبادرة " مراكب النجاة " استطاعت خلال الفترة الماضية تحقيق مردود كبير من النتائج الإيجابية على أرض الواقع، وذلك من خلال تنفيذ العديد من حملات التوعية وبرامج تدريب وتأهيل الشباب وكذا كافة شرائح المجتمع لتحذيرهم بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومناقشة العوامل الدافعة لها والأثار المترتبة عليها.

وعلى هامش اللقاء استعرض محافظ المنوفية أهم الصناعات التى تشتهر بها المحافظة، كالسجاد الحريرى اليدوى والصدف والفخار والأرابيسك وغيرها من المنتجات اليدوية بقرى مركز أشمون، وأشادت الوزيرة بكافة المنتجات اليدوية وجودتها، مشيرة إلى التنسيق والتعاون الدائم مع المحافظة من أجل دعم الصناع فى تسويق منتجاتهم داخلياً وخارجياً مما يساهم فى توفير وخلق فرص عمل للشباب والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وفى نهاية اللقاء تبادلا محافظ المنوفية ووزيرة الهجرة الدروع التذكارية.