محافظ أسوان: تسجيل مليون و160 ألف مواطن في منظومة التأمين الصحى الشامل

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الإجتماع التنسيقى لمتابعة موقف القطاع الصحى، وذلك بحضور نائب المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد، والدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية طب جامعة أسوان، بجانب الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة، بالإضافة إلى مديرى مستشفيات الجامعى، وأسوان التخصصى، وكوم أمبو، وإدفو، والتأمين الصحى.

وأكد اللواء أشرف عطية، فى بيان صحفى، أنه تم تسجيل مليون و160 ألف مواطن فى المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل توازياً مع دخول 4 مستشفيات للتشغيل التجريبى هى حورس بإدفو، والمسلة للحميات والرمد وأسوان التخصصى، بجانب 86 مركزا طبيا ووحدة صحية، جار دعمهم بالكفاءات الطبية المشهود لهم من الاستشاريين والأخصائيين، وذلك بعد الدعم بـ 710 أطباء امتياز من المكلفين، تم توزيعهم لسد الاحتياج فى المدن والقرى مما ساهم فى خفض الحالات المحولة للعلاج بمستشفيات خارج المحافظة من 790 حالة إلى 116 حالة.

وأشار إلى أنه تواكباً مع قرب تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والتى سيستفيد منها على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة أكثر من 1.6 مليون نسمة بعد الطفرة الغير مسبوقة بإنشاء وإحلال وتجديد 11 مستشفى و112 مركزا طبيا ووحدة صحية سيعمل المجلس الإقليمى على التناغم بين المؤسسات الصحية لأن الجميع فى قارب واحد.

يأتى ذلك فى إطار الإستعدادات المكثفة التى تقوم بها الأجهزة المعنية بالمحافظة لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.