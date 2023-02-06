ما أهمية ارتداء النظارات الشمسية لصحة عينيك؟

كتبت فاطمة ياسر



لم تعد النظارات الشمسية مجرد بيان أزياء في كل مكان بعد الآن، فقد أصبحت الآن ملحقًا ضروريًا يوصى به الأطباء للحفاظ على صحة العينين.

فكانت النظارات الشمسية رمزًا للأناقة منذ تطورها ، والذي يعود تاريخه إلى 2000 عام، و كان هذا هو الوقت الذي استخدم فيه الإنويت نظارات واقية، والذين استخدموا هذا الملحق لحماية عيونهم من العمى، وينعكس وهج الضوء على الثلج، وذلك وفقًا لموقع "indiatoday".



ومع ظهور الظلال والصبغات والأشكال الجديدة في السوق، لم تعد النظارات الشمسية مجرد بيان أزياء في كل مكان بعد الآن، فقد أصبحت الآن ملحقًا ضروريًا موصى به من قبل الأطباء أيضًا.



وفقًا للدكتورة أمريتا كابور شاتورفيدي، استشاري أول قسم طب العيون، مستشفى أمريتا، فإن ارتداء النظارات الشمسية مهم لصحة العين، خاصة لأولئك الذين يقضون معظم يومهم في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس.



وقالت الدكتورة أمريتا كابور شاروفيدي، إن النظارات الشمسية تحمي العين من المواد الضارة وتأثيرات الأشعة فوق البنفسجية الموجودة في ضوء الشمس، وأضافت أن الأشخاص الذين تعرضوا لأشعة الشمس لفترات طويلة، وخاصة أولئك الذين يعيشون في التلال والذين يمارسون أنشطة خارجية مثل الزراعة وصيد الأسماك والأنشطة الرياضية، قد يعانون من العديد من مشاكل العين.

ويمكن أن يكون لديهم عيون جافة واحتقان، وبمرور الوقت، يتطور إعتام عدسة العين وتغيم العدسة، ويمكن أن يتسبب ذلك في تدهور الجزء الأكثر حساسية من شبكية العين المركزية، ويمكن أن يكون لدى العديد من الأشخاص نمو أصفر أو وردي على الجزء الأبيض (الصُّلبة) من العين التي يمكن أن تنمو على القرنية ، "قال الدكتور شاتورفيدي.

وأكدت أنه ينبغي للمرء أن يختار النظارات الشمسية التي تحتوي على مرشح للأشعة فوق البنفسجية على العدسة.

الدكتور آرفيند كومار، استشاري أول في طب وجراحة العيون، مستشفى فورتيس إسكورتس، أن ارتداء النظارات الشمسية لا يحافظ على صحة العينين فحسب، بل يقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين المبكر وتنكس القرنية وجفاف العينين وتلف الشبكية وسرطان الجلد حول العينين.

وقال الدكتور كومار: "يجب أن تكون النظارات الشمسية مستقطبة بطبيعتها"، تحتوي النظارات الشمسية المستقطبة على عدسات تحتوي على مادة كيميائية خاصة لتصفية الضوء، يحجب المرشح بعض الضوء الذي يمر عبر العدسة، ويصبح أكثر فعالية في منع أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة.

وأضاف الدكتور شاتورفيدي أن الصبغات على النظارات الشمسية لا تهم كثيرًا ولكن وجود مرشح للأشعة فوق البنفسجية أمر مهم، وفي الواقع إذا كانت العدسة ذات لون مزدوج فعليك التأكد من أن الظل الأغمق في الأعلى والظل الأفتح في الأسفل، وذلك لأن أشعة الشمس تضرب العين مباشرة من الأعلى ، قالت. إلى جانب ذلك، يجب أن تكون النظارات الشمسية كبيرة الحجم وليست صغيرة جدًا، كما أضافت الدكتورة شارتوفيدي. مزايا ارتداء النظارات الشمسية يمنع الضوء القوي من الدخول إلى الداخل ، وبالتالي يمنع تشنجات الإقامة التي تسبب الصداع ودموع العيون.

يمنع الأشعة فوق البنفسجية من دخول العين حتى في الطقس الغائم، ما يمنع تلف الشبكية وإعتام عدسة العين والمياه الزرقاء.

الجلد حول العينين أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بسبب التعرض الطويل لأشعة الشمس. وبالتالي، يمنع ذلك أيضًا.

يمنع التعرض المباشر للتلوث والغبار ويتيح لسطح العين البقاء بصحة جيدة.