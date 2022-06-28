الصحة تكشف طرق الوقاية من الإجهاد الحرارى وحروق الشمس

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة عن طريقة حماية الجسم من أشعة الشمس من خلال ارتداء القبعة والنظارة الشمسية وكذلك الحرص علي استخدام الوقيات الشمسية .

وقالت وزارة الصحة : في ظل الأجواء الحارة وعند الخروج من المنزل يجب الحرص على ارتداء قبعة واسعة الحواف ونظارة شمسية واستخدم مستحضر واقي من الشمس وذلك للحماية من الإصابة بالإجهاد الحراري وحروق الشمس.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن مستشفيات الحميات يتوفر بها خدمات علاج الاجهاد الحرارى مضيفة أن جميع الخدمات تقدم مجانا .