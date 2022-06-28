اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 يونيو 2022 05:18 م
أكرم القصاص
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الصحة تكشف طرق الوقاية من الإجهاد الحرارى وحروق الشمس

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 04:34 م
الصحة تكشف طرق الوقاية من الإجهاد الحرارى وحروق الشمس وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة عن طريقة حماية الجسم من أشعة الشمس من خلال ارتداء القبعة والنظارة الشمسية وكذلك الحرص علي استخدام الوقيات الشمسية .

وقالت وزارة الصحة  : في ظل الأجواء الحارة وعند الخروج من المنزل يجب الحرص على ارتداء قبعة واسعة الحواف ونظارة شمسية واستخدم مستحضر واقي من الشمس وذلك للحماية من الإصابة بالإجهاد الحراري وحروق الشمس.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن مستشفيات الحميات يتوفر بها خدمات علاج الاجهاد الحرارى مضيفة أن جميع الخدمات تقدم مجانا .

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إرشادات وزارة الصحة 

 


الصحة

الاجهاد الحرارى

الشمس

اليوم السابع بلس



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