لو مش بتغسل أسنانك بشكل صحيح؟ احذر قد تؤدى إلى حدوث سكتة دماغية

كتبت إيناس البنا

حسب البحث الأولي الذي سيقدم في المؤتمر الدولي للسكتة الدماغية 2023 التابع لجمعية السكتات الدماغية الأمريكية، قد يكون للعناية بأسنانك ولثتك فوائد تتجاوز صحة الفم، مثل زيادة وظائف المخ.

أظهرت الدراسات وفقًا لموقع "timesnownews" أن مرض اللثة والأسنان المفقودة وعلامات أخرى لها علاقة بصحة الفم السيئة، إلى جانب عادات تنظيف الأسنان السيئة ونقص إزالة البلاك، يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وفقًا لجمعية السكتات الدماغية الأمريكية، فإن السكتة الدماغية هي السبب الخامس للوفاة والسبب الرئيسي للإعاقة في الولايات المتحدة.

وجدت الأبحاث السابقة أيضًا أن أمراض اللثة ومخاوف أخرى تتعلق بصحة الفم مرتبطة بعوامل خطر الإصابة بأمراض القلب وحالات أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم.

قال مؤلف الدراسة سيبريان ريفيير دكتوراه في الطب، ماجستير، زميل ما بعد الدكتوراه في علم الأعصاب في كلية الطب بجامعة ييل في نيو هيفن، كونيتيكت: "ما لم يكن واضحًا هو ما إذا كانت صحة الفم السيئة تؤثر على صحة الدماغ ، أي الحالة الوظيفية لدماغ الشخص، والتي يمكننا الآن فهمها بشكل أفضل باستخدام أدوات التصوير العصبي مثل التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير بالرنين المغناطيسي".

مثلما تؤثر خيارات نمط الحياة الصحي على خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، فإنها تؤثر أيضًا على صحة الدماغ، والتي تشمل قدرة الفرد على تذكر الأشياء والتفكير بوضوح والعمل في الحياة، ثلاثة من كل خمسة أشخاص في الولايات المتحدة سيصابون بأمراض الدماغ في حياتهم، وفقًا لأحدث التقديرات الصادرة عن جمعية السكتات الدماغية الأمريكية، وهي قسم من جمعية القلب الأمريكية.

بين عامي 2014 و2021، قام الباحثون في هذه الدراسة بتحليل الصلة المحتملة بين صحة الفم وصحة الدماغ بين حوالي 40 ألف بالغ (46 % من الرجال ، ومتوسط ​​العمر 57 عامًا) دون تاريخ من السكتة الدماغية المسجلين في البنك الحيوي في المملكة المتحدة، تم فحص المشاركين بحثًا عن 105 من المتغيرات الجينية المعروفة بأنها تهيئ الأشخاص للإصابة بتجاويف وأطقم أسنان وفقدان الأسنان في وقت لاحق من الحياة، وتم تقييم العلاقة بين عبء عوامل الخطر الجينية هذه لسوء صحة الفم وصحة الدماغ.

تم فحص علامات ضعف صحة الدماغ من خلال صور التصوير بالرنين المغناطيسي لأدمغة المشاركين: فرط كثافة المادة البيضاء، والتي تُعرف بأنها تلف متراكم في المادة البيضاء في الدماغ، ما قد يضعف الذاكرة والتوازن والحركة ؛ والأضرار البنيوية المجهرية ، وهي الدرجة التي تغيرت بها البنية الدقيقة للدماغ مقارنة بالصور لفحص طبيعي للدماغ لشخص بالغ يتمتع بصحة جيدة من نفس العمر.

وجد التحليل أن الأشخاص المعرضين وراثيًا للتسوس أو الأسنان المفقودة أو الذين يحتاجون إلى أطقم أسنان لديهم عبء أكبر من أمراض الأوعية الدموية الدماغية الصامتة، وهو ما يمثله زيادة بنسبة 24 % في عدد فرط كثافة المادة البيضاء المرئي في صور التصوير بالرنين المغناطيسي.

أولئك الذين يعانون من ضعف صحة الفم جينيًا قد زادوا من الضرر اللاحق بالبنية الدقيقة للدماغ ، كما يمثله تغيير بنسبة 43 % في درجات الأضرار الهيكلية المجهرية المرئية في فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي. درجات الضرر البنيوي المجهرية هي ملخصات للدماغ بالكامل للأضرار التي لحقت بالبنية الدقيقة لكل منطقة من مناطق الدماغ.

قال ريفيير: "صحة الفم السيئة قد تسبب تدهورًا في صحة الدماغ ، لذلك نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر حرصًا فيما يتعلق بنظافة الفم لدينا لأن لها آثارًا تتجاوز الفم كثيرًا". "ومع ذلك ، فإن هذه الدراسة أولية ، وهناك حاجة إلى جمع المزيد من الأدلة - بشكل مثالي من خلال التجارب السريرية - لتأكيد أن تحسين صحة الفم لدى السكان سيؤدي إلى فوائد صحة الدماغ."