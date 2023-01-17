كيف تؤثر صحة الفم على صحتك العامة؟

كتبت نهير عبد النبى

من المفترض أن تقوم بتنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط يوميًا، ولكن قد تفاجأ عندما تعلم أن الأمر لا يتعلق فقط بمنع تسوس الأسنان والحفاظ على ابتسامتك بيضاء هذا أيضًا لأن الحفاظ على صحة فمك هو جزء مهم من صحتك العامة ورفاهيتك.

وحسب ما ذكره موقع healthترتبط صحة الفم بصحة الجسم بالكامل، مما يعني أن مشاكل الأسنان واللثة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية أخرى مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وغير ذلك.

لماذا صحة الفم مهمة في الواقع على الرغم من ذلك ، يجب أن تفكر في فمك على أنه امتداد لبقية جسمك، ومن خلال النظر في فم الشخص ، غالبًا ما أتعرف على صحته العامة.

يمكن أن تشمل الإصابة بسوء صحة الفم حالات مثل:

-التهاب اللثة ، عندما تصيب البكتيريا اللثة إنه شكل معتدل مبكر من أمراض اللثة.

-أمراض اللثة هي عدوى في اللثة تؤدي إلى التهاب اللثة وفقدان العظام حول الأسنان.

-تسوس الأسنان ، مثل تسوس الأسنان غير المعالج. ماذا يمكن أن يحدث إذا كنت تعاني من ضعف صحة الفم؟ بالإضافة إلى اصفرار الابتسامات ورائحة الفم الكريهة ، يمكن أن تساهم صحة الفم السيئة أيضًا في عدد من المشكلات الصحية التي تؤثر على جسمك بالكامل، و يشرح الدكتور روس بعضًا من أكثر الأمور انتقادًا بينهم.

-أمراض القلب والأوعية الدموية

يشير المصطلح الشامل "أمراض القلب والأوعية الدموية" إلى مجموعة من الاضطرابات المتعلقة بقلبك وأوعيتك الدموية، حيث يرتبط ضعف صحة الفم بأشكال من أمراض القلب والأوعية الدموية مثل:

-مرض الشريان التاجي: باعتباره أكثر أنواع أمراض القلب شيوعًا ، يمكن أن يؤدي مرض الشريان التاجي إلى النوبات القلبية وفشل القلب.

-الشرايين المسدودة: تظهر الدراسات أن الأشخاص المصابين بأمراض اللثة لديهم معدلات أعلى بكثير من تصلب الشرايين ، عندما تتراكم اللويحات داخل الأوعية الدموية التي تنقل الدم والأكسجين من قلبك إلى جسمك.

-السكتة الدماغية: تظهر الدراسات وجود علاقة قوية بين أمراض اللثة والسكتات الدماغية ، وخاصة السكتات الدماغية المرتبطة بتصلب الشرايين.

ضع في اعتبارك أنه على الرغم من أن أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض اللثة مرتبطان ببعضهما البعض.



التهاب داخلى بالقلب

إذا كنت تعاني من أمراض القلب أو غيرها من المشكلات الصحية المتعلقة بالقلب ، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الشغاف ، وهو التهاب في بطانة صمامات القلب (وأحيانًا بطانة غرف القلب).

يحدث التهاب الشغاف بسبب عدوى بكتيرية يمكن أن تنقبض أثناء إجراءات مثل قلع الأسنان". "لا يؤثر ذلك عادةً على صحة القلب ، ولكن إذا كنت تعاني من مشاكل قلبية حالية ، فقد تكون قاتلة."

مضاعفات الحمل والولادة

عندما تكونين حاملاً ، هناك سبب إضافي للاعتناء بجسمك - بما في ذلك فمك. لدى النساء الحوامل ، ترتبط صحة الفم السيئة بما يلي:

-تقييد نمو الجنين .

-سكري الحمل .

-انخفاض الوزن عند الولادة.

-إجهاض .

-ولادة ميتة .

-تسمم الحمل .

يحذر الدكتور روس: مرة أخرى ، الفكرة هي أن بكتيريا الفم يمكن أن تنتقل إلى مجرى الدم وتسبب ضررًا للجنين".

-التهاب رئوي

تم ربط وجود تجاويف بالإصابة بالالتهاب الرئوي ، وهو التهاب رئوي تسببه البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات.

الفكرة هي أن البكتيريا من الفم يمكن أن تنتفخ إلى مجرى الهواء العلوي وإلى الرئتين ، وهو ما قد يكون مرتبطًا بالتسبب في الالتهاب الرئوي،كما أنه يسهل على البكتيريا التي تسبب التهابات الجهاز التنفسي الالتصاق بالرئتين.

حالات أخرى

بالطبع ، وجود فم صحي هو مفتاح قدرتك على تناول وجبات صحية، تناول الطعام وهو أمر ضروري لبقائنا على قيد الحياة ، يعتمد حقًا على وجود أسنان في فمك وأسنان ولثة صحية".

يمكن أن تؤدي التجاويف غير المعالجة إلى سوء التغذية وتقزم النمو والتطور عند الأطفال، يمكن أن تسبب أيضًا مشكلات مثل:

-التهاب النسيج الخلوي (عدوى بكتيرية)

-تورم في الوجه.

-مرض اللثة .