قنصل مصر بالكويت: إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بشحن جثامين 3 مصريين

وقالت السفيرة هبة ذكي -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم الاثنين، إنه مع تلقي القنصلية إشعار بالحادث قامت بمتابعة كافة الإجراءات وإيفاد المسئول وذلك في إطار الاهتمام الأصيل للقيادة السياسية ووزارة الخارجية بالجالية المصرية في الخارج على مدار 24 ساعة في اليوم، وذلك بالتنسيق مع المكتب العمالي التابع للسفارة، وأن القنصلية حريصة على إنهاء كافة الإجراءات في تلك الظروف والمتابعة المستمرة والتنسيق مع الجهات المختصة بدولة الكويت مؤكدة أنه تم تسليم الجثامين الثلاثة فور إنهاء الإجراءات القانونية.

ولقي 3 عمال مصريين في دولة الكويت مصرعهم يوم الجمعة الماضي إثر حادث على "طريق كبد"، حيث جرى نقل الجثث إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية الكويتية وتبين أن الحادث نتج عن انفجار الإطار الأمامي للمركبة، وأثناء تغييره اصطدمت بهم سيارة ما أدى إلى وفاة كل من: محمد محمود إبراهيم مواليد 1981، ومحمود فتحي عبدالقادر مواليد 1973، ومحمد رمضان محمد مواليد 1979 جميعهم من القاهرة، يعملون بوظيفة لحام بالشركة الكويتية للحفريات، وتم احتجاز المتسبب في الحادث لدى مخفر صباح الأحمد.