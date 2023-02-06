غيوم وأمطار خفيفة بمراكز ومدن محافظة الغربية.. صور

الغربية محمد طارق

شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية اليوم، سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق مصاحبة للغيوم، وذلك بعدما شهدت سطوع أشعة الشمس منذ الساعات الأولي من صباح اليوم قبل تعرضها لتقلبات الطقس والأحوال الجوية.

ورفعت محافظة الغربية عن رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية، حيث تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحى إلى مختلف المناطق والشوارع لإزالة تجمعات المياه.

وكلف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رؤساء الأحياء، بالتواجد فى الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات، لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تغزر أحيانا على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ، وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء قد تغزر أحيانا على مناطق من بورسعيد ةدمياد ، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى ، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى ، ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد والوادى الجديد.



طقس الغربية (1)



طقس الغربية (2)



طقس الغربية (3)



