غلق بوغاز ميناء الإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية ، غلق بوغاز الهيئة العامة لمينائى الإسكندرية والدخيلة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل اليوم الإثنين، لحين تحسن الأحوال الجوية.

تفاصيل غلق ميناء الإسكندرية بسبب الطقس وبحسب بيان ميناء الإسكندرية صباح اليوم الإثنين، أن غلق البوغاز جاء نتيجة لسوء الأحوال الجوية والتقلبات الجومائية من زيادة نسبة الشبورة وتأثيرها على مجالات الرؤية، وارتفاع فى الأمواج وسرعة الرياح وحرصا على الأفراد والممتلكات.

شدد اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد والاستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والضغط الجوى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.

جدير بالذكر، أن الإسكندرية تمر بما يسمى منخفض البحر المتوسط الذي سبب ارتفاع الأمواج التي تصل إلى 6 أمتار اليوم ويسبب صعوبات في حركتي الصيد والملاحة.