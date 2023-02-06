شركة مياه الشرب بدمياط تعلن فصل الخدمة عن عدة مناطق.. التفاصيل بالصور

دمياط - هيثم مراد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ، عن فصل الخدمة عن مدينة دمياط اليوم في السابعة مساء، وذلك بسبب أعمال الإصلاحات بأحد خطوط مياه الشرب.

وتضمن إعلان القابضة لمياه الشرب بدمياط، أنه سيتم وقف محطة مياه دمياط، بسبب إجراء الإصلاحات اللازمة لأحد الخطوط بسبب تعرضه لكسر مفاجئ منذ قليل، كما تضمن الإعلان أيضا تحديد المناطق المتأثرة، وعدد الساعات التي سيتم فصل الخدمة خلالها، والتي قدرت بأكثر من 10 ساعات.

ونوهت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط خلال إعلانها، إلي تخزين الأهالى احتياجاتهم من المياه قبل فصل الخدمة، أيضا تضمنت الإعلان تخصيص ارقام تلقي الشكاوى حال وقوع أية طوارئ والتي جاءت عبر الخط الساخن 125.

وتشهد محافظة دمياط الآن حزمة من المشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، أبرزها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي انطلقت مرحلتها الاولي بدمياط منذ عام 2019 لتشمل 28 قرية داخل مركز ومدينة كفر سعد، ليحتل قطاع مياه الشرب المراكز الأولى ضمن اهتمامات المبادرة، وذلك بغرض تطوير ورفع كفاءة محطات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي داخل تلك القري.

ويقدم "اليوم السابع" أبرز المناطق المتأثرة، وتفاصيل فصل الخدمة عن مدينة دمياط..

اليوم : الإثنين 6 فبراير 2023

مدة فصل خدمات مياه الشرب : 11 ساعة

المناطق المتأثرة عن فصل الخدمة بدمياط: مدينة دمياط

سبب فصل الخدمة : وقف محطة مياه الشرب بدمياط بسبب كسر مفاجئ لأحد الخطوط

توقيت فصل الخدمة : منذ السابعة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالي

ارقام تلقي الشكاوى : الخط الساخن 125 اوعبر خدمات الواتس آب على الرقم 01013019333