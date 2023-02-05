مياه الشرب بدمياط تعلن فصل الخدمة عن بعض المناطق.. اعرف التفاصيل

دمياط - هيثم مراد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، عن فصل الخدمة عن عدة مناطق غدا الاثنين منذ التاسعة صباحا وعلى مدار 6 ساعات متواصلة، وذلك بسبب إجراء أعمال الإصلاحات لخطوط المياه المغذية لتلك المناطق.

وتقوم القابضة لمياه الشرب بدمياط بعدة إصلاحات لبعض خطوط المياه داخل المحافظة هذه الأثناء تزامنا مع انطلاق خطة تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بنطاق دمياط.

ويعرض "اليوم السابع" المناطق المتأثرة بفصل خدمات مياه الشرب بدمياط والتى جاءت على النحو التالى

اليوم : الاثنين 6 فبراير

المناطق المتأثرة بفصل خدمات مياه الشرب بدمياط : مدينة رأس البر - مدينة كفر البطيخ - مدينة كفر سعد - قرية السنانية

المدة الزمنية لفصل خدمات مياه الشرب بدمياط : 6 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 6 مساء

ارقام تلقى الشكاوى : الخط الساخن 125

سبب فصل خدمات مياه الشرب عن دمياط : ربط خط مياه توسعات محطة كفر سليمان

واكدت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى بدمياط عودة خدمات مياه الشرب المناطق المتأثرة فور الانتهاء من أعمال الإصلاحات داخل محطة كفر سليمان، كما تضمن الاعلان أيضا عن تخصيص أرقاما لتلقى شكاوى المواطنين حال تأخر وصول الخدمات المناطق المتأثرة، إضافة إلى وقوع أية طوارئ أخرى.

وفى سياق متصل تجرى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف بدمياط، عدة مشروعات تنموية لرفع كفاءة بعض الشبكات، وذلك تزامنا مع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى انطلقت مرحلتها الأولى داخل دمياط لتشمل 28 قرية.

وبلغت معدلات تنفيذ مشروعات قطاع مياه الشرب داخل مبادرة "حياة كريمة" أكثر من 75%، ومن المقرر دخول بعض المشروعات إلى الخدمة قريبا.