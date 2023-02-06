حياة كريمة.. 1106 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 21 مليار جنيه فى أسوان

أسوان- صلاح المسن

أحدثت مبادرة حياة كريمة نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة فى مختلف القطاعات ، فضلا عن دورها فى توفير المزيد من فرص العمل بمختلف المشروعات التنموية والخدمية.

واستحوذت محافظات الصعيد، على نسبة كبيرة من جملة الاعتمادات المنفذة بمبادرة حياة كريمة، ففى قرى محافظة أسوان يجرى العمل على الانتهاء من مشروعات إسكان وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى للمنازل وإنشاء مدارس جديدة وتطوير أخرى، وكذلك تدشين محطات مياه شرب وصرف صحى ومشروعات خدمية فى شتى المجالات.

وتتواصل معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة والتى تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1231 مشروع، ومن القرى المدرجة بمحافظة أسوان، قرية اقليت بمركزم امبو، حيث يتواصل العمل بالمشروعات الجارية بقرية إقليت بمركز كوم أمبو والتى تضم 15 قرية فرعية وتابع بإجمالى 52 ألف نسمة، تشمل مشروعات إنشاء مدرسة جبل الزلط للتعليم الأساسى، ومركز الخدمات البريدية، وكما تشمل المشروعات تبطين ترعة الأربعين بنسبة 100% لكل مشروع.

ومن ضمن مشروعات حياة كريمة بأسوان، إنشاء 31 مجمع خدمى وزراعى ومكاتب خدمات للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين بين القرى والمدن.

جدير بالذكر، أن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة، تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1106 مشروع، وبتكلفة تصل حوالى 21 مليار و208 مليون جنيه، وتم الإنتهاء من 612 مشروع بتكلفة 3,5 مليار جنيه، فيما جارى العمل بـ 619 مشروع أخر بتكلفة مالية تصل إلى 23.2 مليار جنيه، ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلى 2321 مشروع داخل 39 وحدة محلية قروية أم و116 قرى توابع و380 نجع وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز محافظة أسوان. لمشروعات المبادرة الرئاسية، وهو الذى يتوازى مع 19 مشروع للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية.























